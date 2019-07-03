Общество

42 минуты назад

Современная площадка по развитию IT-творчества детей откроется в Липецке

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#образование
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Современная площадка по развитию IT-творчества детей откроется в Липецке

Новая современная площадка по развитию IT-творчества детей и подростков начнет работу в Липецке в сентябре 2019 года. Обучение в Центре «IT-куб» будет бесплатным – за счет средств регионального бюджета.  

Как сообщает пресс-служба Управления образования и науки Липецкой области, в региональном центре «IT-куб» планируется обучать не менее 400 детей за год. Ребят ждет изучение основ программирования, интернет-технологий, робототехники, разработки мобильных предложений, виртуальной и дополненной реальности, кибер-безопасности. 

Для обучения детей будет привлечен молодой и высококвалифицированный педагогический состав. Юные специалисты в сфере IT будут осваивать актуальные направления обучения: «Мобильная разработка», «Программирование на Python», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Разработка VR/AR – приложений», «Основы программирования на Java», «Базовые навыки программирования на С-подобных языках». Стоит отметить, что образовательные программы в Центре «IT-куб» разработаны интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие мировые компании: Яндекс, Samsung, 1С, Microsoft «LEGO», Крибрум и др. 

Педагоги Центра проходят обучение у интеллектуальных партнеров. Так, с 25 по 30 июня в Екатеринбурге, прошла образовательная сессия «Особенности сопровождения проектной деятельности детей при разработке VR/AR приложений». Будущие педагоги Центра осваивали современные педагогические методы, инструменты и подходы по организации и реализации детских проектов по направлению «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности. 3D моделирование и программирование». А в завершении обучения для них состоялась защита проектов и выдача удостоверений о повышении квалификации.

Центр цифрового образования детей «IT-куб» – это федеральный проект, который реализуется в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Цифровая образовательная среда». «IT-куб» – это площадка дополнительного образования и интеллектуального развития детей и подростков в сфере современных информационных и телекоммуникационных технологий.

На работу центра цифрового образования детей «IT-куб» будет направлено более 21 миллиона рублей, в том числе: более 11,8 миллиона рублей субсидии из федерального бюджета и около 10 миллионов рублей – из бюджета Липецкой области. 
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#образование
1

Комментарии (1)

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1

1 минуту назад
И где он будет находится,как попасть туда ребёнку?
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