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53 минуты назад

Путин подписал закон о компенсации за ипотеку

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#ипотека #многодетные семьи #жилье #недвижимость
Путин подписал закон о компенсации за ипотеку

Воспользоваться государственным бюджетом смогут многодетные семьи.

Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, сообщает РИА Новости. Документ опубликован на сайте официальной государственной правовой информации.

Ранее Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям. Семья сможет получить 450 000 рублей на погашение займа. Ожидается, что в этом году выплаты на погашение ипотеки смогут получить около 30 тысяч российских семей. Средства на финансирование субсидий заложены в федеральный бюджет. Действие господдержки будет распространяться на семьи, в которых третий и последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года.

Выделенные средства можно направить на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся — на погашение процентов. Компенсация предоставляется однократно в отношении только одного ипотечного кредита. При этом компенсационная выплата будет освобождена от налогов.
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#ипотека #многодетные семьи #жилье #недвижимость

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