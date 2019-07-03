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58 минут назад

Панин умер в Москве

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#режиссер #театр #кино
Панин умер в Москве

Скончался известный режиссер.

Вчера вечером в Москве в возрасте 83 лет скончался известный воронежский режиссёр, продюсер и актёр Василий Панин, сообщает портал «TV Губерния».

Творческое наследие Панина — 14 режиссёрских работ. Среди них «Человек на полустанке» (1983), «Исчадье ада» (1991), «Ночь на кордоне» (2001) и другие. Кроме того, покойный являлся автором сценария к пяти картинам и продюсером двух лент. В 1995 году Панину присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, пишет NewsRu.

Василий Панин родился в селе Хохол Воронежской области в 1935 году. С 1953 по 1954 годы он работал актером в Воронежском театре драмы им. Кольцова. Через шесть лет окончил актерский факультет училища им. Щепкина, а в 1964 - ГИТИС. В 1966 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров Госкино СССР. С 1966 — режиссёр студии «Мосфильм».
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#режиссер #театр #кино

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