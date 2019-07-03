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Главой Европарламента стал итальянец
Ведомство возглавит социал-демократ.
Новым спикером Европарламента избрали итальянского социал-демократа Давида-Мария Сассоли, сообщает РИА Новости. Он будет руководить работой ведомства 2,5 года. По итогам второго тура голосования он набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов. В выборах участвовали четыре кандидата: Ска Келлер (от «зеленых», Германия), Сира Рего (от Европейских объединенных левых, Испания), Сассоли (Италия), Ян Захрадил (от Европейских консерваторов и реформистов, Чехия).
Давид-Мария Сассоли родился в Тоскане в 1956 году. Работал журналистом. Давид Сассоли начинал журналистскую карьеру в небольших газетах и новостных агентствах, впоследствии сотрудничал в римской редакции ежедневного издания «Il Giorno», семь лет специализируясь на политической хронике. 3 июля 1986 года вступил в профессиональное объединение журналистов, с 1992 года работал на RAI в качестве специального корреспондента канала TG3, в то же время вёл вместе с Микеле Санторо программы «Il rosso e il nero» и «Tempo reale». В 2006—2009 годах являлся вице-директором телеканала TG1.
В 2009 году избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. 17 июня 2009 года избран главой делегации ДП в Европарламенте. В 2013 году участвовал в праймериз левоцентристов, имевших целью выдвижение единого кандидата на выборах мэра Рима (с результатом 26 % остался на втором месте после Иньяцио Марино). В 2014 году переизбран в Европарламент, вновь по списку ДП, получив в Центральном избирательном округе одно из 7 мест, доставшихся его партии. 1 июля 2014 года избран заместителем председателя Европарламента, получив 393 голоса депутатов. В январе 2017 года переизбран заместителем председателя Европарламента.
Сассоли увлекается классической музыкой, римской историей и садоводством.
Фото: sputnik.md
Давид-Мария Сассоли родился в Тоскане в 1956 году. Работал журналистом. Давид Сассоли начинал журналистскую карьеру в небольших газетах и новостных агентствах, впоследствии сотрудничал в римской редакции ежедневного издания «Il Giorno», семь лет специализируясь на политической хронике. 3 июля 1986 года вступил в профессиональное объединение журналистов, с 1992 года работал на RAI в качестве специального корреспондента канала TG3, в то же время вёл вместе с Микеле Санторо программы «Il rosso e il nero» и «Tempo reale». В 2006—2009 годах являлся вице-директором телеканала TG1.
В 2009 году избран в Европейский парламент по списку Демократической партии. 17 июня 2009 года избран главой делегации ДП в Европарламенте. В 2013 году участвовал в праймериз левоцентристов, имевших целью выдвижение единого кандидата на выборах мэра Рима (с результатом 26 % остался на втором месте после Иньяцио Марино). В 2014 году переизбран в Европарламент, вновь по списку ДП, получив в Центральном избирательном округе одно из 7 мест, доставшихся его партии. 1 июля 2014 года избран заместителем председателя Европарламента, получив 393 голоса депутатов. В январе 2017 года переизбран заместителем председателя Европарламента.
Сассоли увлекается классической музыкой, римской историей и садоводством.
Фото: sputnik.md