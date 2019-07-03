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25% россиянок умирают от рака

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#смертность #рак
25% россиянок умирают от рака

Минздрав озвучил основные причины смертей женщин.

Почти каждая четвертая женщина трудоспособного возраста в нашей стране умирает от новообразований (23,8 процента). Еще почти столько же, 22,9 процента, от болезней системы кровообращения. Причиной смерти 19,2% россиянок стали внешние причины (дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи). Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство здравоохранения России.

Самые высокие показатели смертности среди трудоспособных женщин наблюдаются в Тыве, на Чукотке и в Кемеровской области, пишет ТАСС. Самые низкие - в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Согласно данным на 2017 год, коэффициент смертности трудоспособных женщин составляет 209,4 на 100 тысяч человек.

Ранее Росстат сообщал, что основная причина смерти мужчин в России — болезни системы кровообращения, напоминает «Газета.ру». Из-за этого в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста. К болезням системы кровообращения относят инфаркт миокарда и инсульт. От внешних причин скончались 86,9 тыс. мужчин, на третьем месте — смертность от новообразований (42 тыс.).
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#смертность #рак

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