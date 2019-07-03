В России
сегодня, 15:13
Названы регионы-лидеры по росту заболеваемости ВИЧ
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Количеств инфицированных в России превысило 1 млн человек.
В 13 регионах России за последние три года более 1 процента жителей оказались носителями ВИЧ, сообщает РБК со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте» за 2018 год. За три года количество регионов с эпидемией ВИЧ в России возросло более чем на 40%. Роспотребнадзор также отмечает тенденцию заражения людей, не входящих в ключевые группы распространения ВИЧ-инфекции. Под такими людьми ведомство подразумевает гомосексуалистов, потребителей наркотиков и работников сферы секс-услуг. 70% новых заболевших в 2018 году — экономически активные люди в возрасте 30–50 лет. Также чаще заражаются люди предпенсионного и пенсионного возраста.
- В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты, - уточнил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский. - Поскольку не пользуются презервативами.
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей). Второе место заняла Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской (1796 ВИЧ-положительных на 100 тысяч населения), Самарской (1474,5 на 100 тысяч) и Оренбургской областях (1356,6 на 100 тысяч).
В Роспотребнадзоре отметили, что растет количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие — всего около 30 городов.
По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, уточняет «Лента.ру».
- В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты, - уточнил руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции академик РАН Вадим Покровский. - Поскольку не пользуются презервативами.
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей). Второе место заняла Свердловская область — там проживает 1804 человека с ВИЧ на 100 тысяч населения. Также эпидемия ВИЧ зафиксирована в Кемеровской (1796 ВИЧ-положительных на 100 тысяч населения), Самарской (1474,5 на 100 тысяч) и Оренбургской областях (1356,6 на 100 тысяч).
В Роспотребнадзоре отметили, что растет количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в два—четыре раза. Это Североуральск, Кировград, Тольятти, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие — всего около 30 городов.
По данным Федерального центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре, в России к концу 2018 года насчитывалось более миллиона ВИЧ-положительных. Еще от 300 до 500 тысяч россиян не знают о своем статусе, уточняет «Лента.ру».
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