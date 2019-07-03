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Россиян в июле ждет переменчивая погода

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#погода #июль #синоптики
Россиян в июле ждет переменчивая погода

Синоптики прогнозируют неспокойный месяц.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что практически на всей территории страны в июле температура будет около и выше нормы. Об этом сообщает "Российская газета". Вильфанд уточнил, что в центральных регионах России погода в первую декаду июля будет неоднородной и температура воздуха понизится до +17...+20 °С, что на два-три градуса ниже нормы.

Однако, как предупредил синоптик, это не означает, что весь месяц будет постоянно тепло: периоды похолодания будет сменять жара. Как пояснил Вильфанд, «в связи с глобальным потеплением изменчивость погоды увеличивается... практически везде на территории России».

Что касается осадков, то на 80% российской территории они также выпадут в пределах нормы, засухи не ожидается, уточняют «Известия». Избыток дождей прогнозируется в Красноярском крае и в Якутии, дефицит — на Ямале, Чукотке, севере Таймыра, Камчатке.
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#погода #июль #синоптики

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