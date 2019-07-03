В России
7 минут назад
Шойгу раскрыл подробности гибели подводников
Часть экипажа сражалась за жизнь до последнего.
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, где погибли 14 моряков. По словам министра экипаж глубоководного аппарата предотвратил распространение пожара на весь корабль.
Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский специалист. Моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Оставшиеся в отсеке моряки погибли. Они задохнулись продуктами горения. Среди 14 подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате, было трое капитанов второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие подводники будут представлены к госнаградам, уточняет «Коммерсант». Министр рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля заявил, что информацию о пострадавшем от пожара аппарате раскрывать не планируется, так как она является абсолютно секретной. Об этом сообщает РБК.
Первым из горящего отсека был эвакуирован гражданский специалист. Моряки-подводники задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Оставшиеся в отсеке моряки погибли. Они задохнулись продуктами горения. Среди 14 подводников, погибших 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате, было трое капитанов второго ранга. Двое являлись Героями России. Все погибшие подводники будут представлены к госнаградам, уточняет «Коммерсант». Министр рассказал, что это были уникальные военные специалисты, высококлассные профессионалы, проводившие важные исследования по изучению гидросферы Земли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 июля заявил, что информацию о пострадавшем от пожара аппарате раскрывать не планируется, так как она является абсолютно секретной. Об этом сообщает РБК.