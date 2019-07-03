Бывшего директора строительной компании обвиняют в налоговом преступлении

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела бывшего директора ООО «СУ-3 «Липецкстрой». Он обвиняется в скрытии от налогов 54 миллионов рублей.

По данным следствия, директор скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с октября 2017 года по июнь 2018 года обвиняемый произвел взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и скрыл от погашения недоимки по налогам и страховым взносам более 54 миллионов рублей. Следствие считает, что директор строительной организации сделал это умышленно, так как не реагировал на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.



Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области и УЭБ и ПК регионального УМВД России.



Вину в совершении преступления бывший директор признал, частично возместил причиненный государству ущерб и ходатайствовал о рассмотрении дела в суде в особом порядке. Свои действия он объяснил стремлением поддержать работоспособность предприятия и производить расчеты с контрагентами.



В ходе расследования уголовного дела проведен большой объем следственных действий, изучена финансово-хозяйственная деятельность организации, допрошены его сотрудники, контрагенты, в связи с чем собрана достаточная доказательственная база, что позволило материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 3 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

