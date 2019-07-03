Происшествия

37 минут назад

На улице 50-лет НЛМК найден склад поддельного спиртного

5 377
#фальсификат
На улице 50-лет НЛМК найден склад поддельного спиртного

В Липецке полицейские обнаружили гараж набитый фальсифицированным спиртным. Стоимость найденного алкоголя составляет более 250 000 рублей.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что 55-летний липчанин договорился 60-летним знакомым о продаже через киоски фальсифицированного алкоголя. Спиртное хранилось в гараже на улице 50 лет НЛМК. В нем полицейские нашли немаркированную алкогольную продукцию различных наименований общей стоимостью более 250 тысяч рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта  немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, организован комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.

5 377
#фальсификат

Комментарии (5)

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НЕ ПАТРИОТ

45 секунд назад
На улице 50-лет НЛМК чего только не найдёшь... - Полный отстойник, район гопников и бомжей.
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Начальник ОП

1 минуту назад
Не поделился, вот и * .
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В россии

13 минут назад
Все поддельное : Станки поддельные , Водка поддельная , Продукты хрен пойми какие ,Дай царь- то ненастоящий !.
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За больнице УВД

19 минут назад
Не пробовали искать,в гаражах,весь город там отовариваться?
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За больнице УВД

20 минут назад
Не пробовали искать,в гаражах,весь горо
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