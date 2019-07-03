37 минут назад
На улице 50-лет НЛМК найден склад поддельного спиртного
В Липецке полицейские обнаружили гараж набитый фальсифицированным спиртным. Стоимость найденного алкоголя составляет более 250 000 рублей.
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.
В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, организован комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.
НЕ ПАТРИОТ
Начальник ОП
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