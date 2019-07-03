На улице 50-лет НЛМК найден склад поддельного спиртного

В Липецке полицейские обнаружили гараж набитый фальсифицированным спиртным. Стоимость найденного алкоголя составляет более 250 000 рублей.

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Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что 55-летний липчанин договорился 60-летним знакомым о продаже через киоски фальсифицированного алкоголя. Спиртное хранилось в гараже на улице 50 лет НЛМК. В нем полицейские нашли немаркированную алкогольную продукцию различных наименований общей стоимостью более 250 тысяч рублей.



Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору», максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет.



В настоящее время следствие по уголовному делу продолжается, организован комплекс следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательств.



