Погода в Липецке

44 минуты назад

Спасатели предупреждают об усилении ветра

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#ветер
Спасатели предупреждают об усилении ветра
В  ближайшие 1-3 часа и сохранением в течение дня 3 июля ожидается усиление  западного ветра,   порывы до 17 м/с. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Липецкой области.

Напомним, что 2 июля сильный ветер повредил в Липецке остановочный павильон у Молодежного парка и свалил дерево на дорогу между поселками Дачный и Матырский.
408
#ветер

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