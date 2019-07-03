Погода в Липецке
44 минуты назад
Спасатели предупреждают об усилении ветра
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В ближайшие 1-3 часа и сохранением в течение дня 3 июля ожидается усиление западного ветра, порывы до 17 м/с. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Липецкой области.
Напомним, что 2 июля сильный ветер повредил в Липецке остановочный павильон у Молодежного парка и свалил дерево на дорогу между поселками Дачный и Матырский.
Напомним, что 2 июля сильный ветер повредил в Липецке остановочный павильон у Молодежного парка и свалил дерево на дорогу между поселками Дачный и Матырский.
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