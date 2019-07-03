Общество

43 минуты назад

В «новых» микрорайонах планируют построить кафе

3 593
#кафе #публичные слушания #строительство
В «новых» микрорайонах планируют построить кафе

Здание хотят возвести напротив Октябрьского рынка.

11 июля в администрации Липецка состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в 20 микрорайоне. На пересечении улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР, в районе Октябрьского рынка со стороны «Макдоналдса», планируют снести старое здание и построить новое с кафе и магазинами.

Площадь территории проектирования составила 6,8 га. Но новое здание куда скромнее - 1 200 квадратных метров. В двухэтажном здании предусмотрели 230 «квадратов» торговой площади, а также кафе на 30 гостей. Для посетителей магазинов и кафе предусмотрено 15 парковочных мест. 

Предложения и замечания по проекту до 25 июля принимает департамент архитектуры и градостроительства.
3 593
#кафе #публичные слушания #строительство

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Нона

4 секунды назад
Разве это новые микрорайоны
ответить

Qwe

22 минуты назад
Оставьте, кусочек зеленой территории, и так аллею всю вырубили
ответить

Будут

31 минуту назад
Кормить бесплатно ?! А то при Путине денег уже не заработать !, Воровать становится нечего !.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области введено ограничение посещения лесов﻿
#лесные пожары
2
В Липецкой области введено ограничение посещения лесов﻿

54 минуты назад

Общество
«Спасибо врачам! Вы крутые суперпрофессионалы!»
#дтп #Доминикана
16
«Спасибо врачам! Вы крутые суперпрофессионалы!»

сегодня, 10:47

Общество
Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности
8
Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности

сегодня, 10:37

Общество
«Это уж точно конец!!!»
#образование #соцсети
1
«Это уж точно конец!!!»

сегодня, 09:14

Общество
Ветер повредил остановку в Липецке
#ветер #спасатели
7
Ветер повредил остановку в Липецке

сегодня, 09:06

Общество
Липецк может получить миллиард рублей от Минстроя на преображение
#Быханов сад
5
Липецк может получить миллиард рублей от Минстроя на преображение

вчера, 17:53

Общество