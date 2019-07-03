В «новых» микрорайонах планируют построить кафе

Здание хотят возвести напротив Октябрьского рынка.

11 июля в администрации Липецка состоятся публичные слушания по проекту планировки и межевания территории в 20 микрорайоне. На пересечении улицы Меркулова и проспекта 60 лет СССР, в районе Октябрьского рынка со стороны «Макдоналдса», планируют снести старое здание и построить новое с кафе и магазинами.



Площадь территории проектирования составила 6,8 га. Но новое здание куда скромнее - 1 200 квадратных метров. В двухэтажном здании предусмотрели 230 «квадратов» торговой площади, а также кафе на 30 гостей. Для посетителей магазинов и кафе предусмотрено 15 парковочных мест.



Предложения и замечания по проекту до 25 июля принимает департамент архитектуры и градостроительства.