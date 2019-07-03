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Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан

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#благотворительность #фонд «Милосердие»
Фонд НЛМК «Милосердие» организовал бесплатное питание для нуждающихся липчан

С 1 декабря 2018 года по инициативе Министерства труда и социальной защиты РФ Липецкая область вошла в число «пилотных проектов» по борьбе с бедностью населения. НЛМК поддержал данную инициативу и продолжил в 2019 году реализацию в Липецке очередного этапа социального проекта «Помоги ближнему», благодаря которому малоимущие, многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями здоровья смогут получить бесплатное питание.   

Как сообщает пресс-служба НЛМК, на средства муниципального гранта фонд «Милосердие» при поддержке компании Ротекс открыл вторую в Левобережном районе благотворительную столовую.  Она обеспечивает бесплатными обедами 50 человек с понедельника по пятницу с 13-30 до 14-30 по адресу площадь Металлургов, 1. Первая столовая также продолжает ежедневную работу с 14-30 до 15-30 по адресу улица Прокатная, дом 2б.    

Проект продолжается в Липецке уже третий год. Теперь ежедневно горячим питанием будет обеспечено до 100 человек. В течение года малоимущие горожане в рамках проекта смогут получить более 15 тыс. бесплатных обедов.    

«В 2019 году благотворительный проект «Помоги ближнему» продолжает оставаться очень востребованным у горожан. Фонд «Милосердие» и НЛМК много лет поддерживают липчан, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. В прошлом году на поддержку малоимущих жителей региона фонд направил около 6 млн рублей», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.  

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#благотворительность #фонд «Милосердие»

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