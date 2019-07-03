Закон на страже здоровой конкуренции — бизнесмены встретились с руководителем УФАС

Каким образом последние изменения в антимонопольное законодательство помогают (или не помогают) поддерживать малое и среднее предпринимательство, как меняется положение доминирующих компаний на рынке, как защититься от недобросовестной конкуренции — эти и другие вопросы обсудили липецкие предприниматели с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ириной Поткиной.

2 июля на базе Липецкого РСПП прошел круглый стол с участием представителей антимонопольной службы и липецких предпринимателей, где рассматривались актуальные вопросы антимонопольного законодательства и самые распространенные нарушения. Встречу провела заместитель председателя правления - исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Липецкой области» Ольга Митрохина.



Приветствуя участников круглого стола, руководитель Липецкого УФАС Ирина Поткина отметила — встречи их ведомства с бизнесом давно стали регулярными. Они проходят в Липецке и районах области, здесь предприниматели узнают, как закон пресекает различные нарушения, чиновники в свою очередь напрямую от участников рынка узнают о том, с какими пробелами приходится сталкиваться бизнесу при исполнении закона. «Для нас важен такой диалог — он помогает донести до бизнеса нюансы исполнения закона, оперативно узнать о реакции предпринимателей. Некоторые замечания в итоге становятся основой для новых изменений и дополнений — так, сегодня готовится пятый пакет поправок в закон о защите конкуренции в связи с развитием электронных торгов».



Один из волнующих бизнесменов вопросов — зачем антимонопольная служба запрашивает статистическую отчетность о хозяйственной деятельности. Для многих такой запрос ассоциируется с предупреждением о проверке — при том, что предприятие не попадает в категорию проблемных. Непредоставление такой информации грозит штрафом. «Эти запросы мы направляем в рамках поручений правительства — наша служба анализирует рынок для того, чтобы определить состояние конкурентной среды, подобный доклад готовится ежегодно и показывает, как меняется состав участников рынка, их доля влияния. Например, три года назад среди доминирующих компаний не было ни одной, которая занимала бы более 40% объема рынка, сегодня появились компании, чьи доли превышают 50%». Ирина Поткина пояснила — информация не является обязательным поводом для проверки, но ее отсутствие может опустошить счета компании на 300 тысяч рублей штрафа. Предприниматели в свою очередь посетовали на такой «грабительский» административный кнут и предложили внести на рассмотрение в Госдуму вопрос об уменьшении штрафа именно по этой статье.







Большой интерес вызвала тема недобросовестной конкуренции — например, когда одна организация копирует в рекламе образ другой, с уже устоявшейся репутацией. Здесь участники круглого стола вспомнили рекламу одной из микрофинансовых организаций, которая копировала стиль крупного банка, предлагая займы под высокий процент. По словам Ирины Поткиной, антимонопольщики сперва обратились в банк — не хотят ли те написать официальную жалобу. «Мы не имеем права инициировать дело без официального заявления. Но банк ответил - «Нас это не задевает!». Провели проверку и выдали предписание мы уже позже, когда поступила жалоба от жителя Липецка, который посчитал, что реклама ущемила его права, заставив спутать компанию с банком».







Особняком стоят дела о недобросовестной конкуренции при участии в торгах. Например, друг на друга жалуются страховые компании по поводу снижения аукционной цены. Под пристальным вниманием антимонопольщиков — компании, которые заставляют участников рынка играть на понижение стоимости контракта для срыва торгов. «В законе есть пока еще такая лазейка — получив право на заключение контракта, победитель подает пакет документов, в котором допущена ошибка. И, соответственно, контракт в определенный законом пятидневный срок не заключается». Сегодня подобные компании внимательно проверяются, отметила руководитель Липецкого УФАС — действительно ли была допущена досадная ошибка по незнанию, или человек таким образом преследовал собственные цели обойти требования закона. «Обязательно смотрим историю других торгов с участием этой компании — интернет в этом смысле находка для контролирующих органов, следы можно найти всегда. Кроме того, у нас расширились основания для проведения внеплановых проверок в рамках мониторинга исполнения закона о торгах — только по нацпроекту необходимо выделить пять компаний с признаками проблемных. Это значит, что в ближайшее время мы пообщаемся с этими компаниями».







Злоупотребление доминирующим положением — одно из распространенных нарушений среди компаний. Особенно часто такие нарушения выявлялись в ресурсоснабжающих организациях, при соблюдении сроков подключения клиентов к различным сетям. Работа антимонопольщиков позволила значительно снизить число таких дел — жалоб на нарушение сроков присоединения поступает меньше.







Предприниматели отметили — не только компании, которые откликаются на заявки торгов, бывают проблемными. В некоторых случаях, выиграв контракт, ты оказываешься «засланным казачком», которого заказчик не собирался нанимать. Тогда фирма ищет лазейки в законе, чтобы навязать исполнителю невыгодную оплату. Например, пригрозив написать заявление в УФАС, что условия контракта не были выполнены — исполнитель рискует попасть в реестр недобросовестных компаний, если не примет условия заказчика. По словам Ирины Поткиной, здесь исполнитель может написать официальную жалобу в тот же УФАС: «Заказчик объявил на сайте торгов, что хочет подать жалобу, но не подал — это тоже является поводом для проверки уже самого устроителя торгов. А вообще мы выступаем за то, чтобы подобные споры полностью рассматривались в арбитражном суде. Возможно, поправки выйдут в ближайшем будущем».







Завершая встречу, заместитель председателя правления Липецкого РСПП Ольга Митрохина отметила важность таких правовых ликбезов и высказала пожелание новых встреч с представителями антимонопольной службы.

