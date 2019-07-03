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сегодня, 10:37

Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности

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Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности

На остановках общественного транспорта, расположенных вдоль улицы Космонавтов, появятся заездные карманы. Как пояснили в муниципальном управлении главного смотрителя, это существенно разгрузит магистраль и сделает движения по ней безопасней как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- Автобус, остановившийся в кармане, не занимает проезжую часть, - поясняет начальник  управлении главного смотрителя Алексей Огневой. - Вместе с тем, есть определенное расстояние, на котором должны находится друг от друга остановки, расположенные по разным сторонам дороги, и близлежащие пешеходные переходы. Поэтому места пересечения проезжей части, и, соответственно, светофорные объекты, которыми они оборудованы, будут незначительно перенесены.

В 2019-м году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На отрезке улицы от площади Космонавтов до площади Авиаторов должны заменить асфальт, бордюры, привести в порядок покрытие тротуаров.

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Комментарии (8)

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Верони

2 минуты назад
не отключайте светофор на ост 7 микр раньше полуночи.
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:)

8 минут назад
Куралес, на Авито, небось, продали.
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%

25 минут назад
Ограждение по космонавoв где ?сдали в скупку?
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Житель

52 минуты назад
555, это потому, что потом выехать из "кармана" не могут - стало правилом у водятлов не уступать дорогу отъезжающему от остановки общественному транспорту.
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Ржу не могу

58 минут назад
Да вы заепали уже всех со своей плиткой и бордюрами.
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555

59 минут назад
Для начала научите в эти карманы заезжать наших дорогих водителей общественного транспорта! Останавливаться в раскоряку - это стиль наших " суперпрофессионалов"
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Камри 3,5

сегодня, 10:56
Давно было пора было сделать карманы и дорогу на Космонавтов. А то едешь и отбиваешь себе все.
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Куралес

сегодня, 10:50
бордюры бордюрами.Новое ограждение куда дели?
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