Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности

На остановках общественного транспорта, расположенных вдоль улицы Космонавтов, появятся заездные карманы. Как пояснили в муниципальном управлении главного смотрителя, это существенно разгрузит магистраль и сделает движения по ней безопасней как для автомобилистов, так и для пешеходов.

- Автобус, остановившийся в кармане, не занимает проезжую часть, - поясняет начальник управлении главного смотрителя Алексей Огневой. - Вместе с тем, есть определенное расстояние, на котором должны находится друг от друга остановки, расположенные по разным сторонам дороги, и близлежащие пешеходные переходы. Поэтому места пересечения проезжей части, и, соответственно, светофорные объекты, которыми они оборудованы, будут незначительно перенесены.



В 2019-м году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На отрезке улицы от площади Космонавтов до площади Авиаторов должны заменить асфальт, бордюры, привести в порядок покрытие тротуаров.



