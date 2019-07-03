сегодня, 10:37
Часть пешеходных переходов и светофоров на улице Космонавтов перенесут из соображений безопасности
На остановках общественного транспорта, расположенных вдоль улицы Космонавтов, появятся заездные карманы. Как пояснили в муниципальном управлении главного смотрителя, это существенно разгрузит магистраль и сделает движения по ней безопасней как для автомобилистов, так и для пешеходов.
В 2019-м году улица Космонавтов стала одним из самых масштабных объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На отрезке улицы от площади Космонавтов до площади Авиаторов должны заменить асфальт, бордюры, привести в порядок покрытие тротуаров.
Верони
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