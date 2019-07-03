Бизнес

58 минут назад

До музыкального фестиваля «МОЛОКО» остались считанные дни!

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До музыкального фестиваля «МОЛОКО» остались считанные дни!

Уже 6 июля в парке чудес «Кудыкина гора» для липчан и гостей Липецкой области состоится первый благотворительный музыкальный фестиваль «MОЛOKO».

Гостей одного из самого грандиозного события этого лета ждет невероятно насыщенная программа: на трех сценах будут дарить свое творчество Дима Билан, группа Марсель, Антоха МС, российское диджей трио Swanky Tunes и другие музыканты.
Каждый сможет найти себе музыку и занятие по душе. На фестивале будут организованы различные мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания, кино под открытым небом, арт-пространство, детская дискотека и музыкальный салют. Гости фестиваля увидят конное экстрим-шоу, поднимутся на воздушном шаре – и это еще не всё!

Главный организатор и спонсор фестиваля «MOЛOKO» - ООО «Лебедяньмолоко», один из крупнейших производителей молочной продукции в России - планирует установить рекорд – приготовить полтонны молочного коктейля.
Уникальный многогранный фестиваль MOЛOKO станет не только крупным культурным событием в жизни Липецкой области и всего Центрального федерального округа, но и продемонстрирует культуру доступной и простой благотворительности: приобрел билет – помог тем, кто в этом нуждается. Все средства, собранные от продажи билетов, будут перечислены липецкому благотворительному проекту «Больше, чем добро».
Подробности на сайте http://kudikina-gora.org/moloko2019

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАТИВНОЕ АГЕНТСТВО «ПРАЙД МЕДИА»


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