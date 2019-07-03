Происшествия

сегодня, 10:23

Мотоциклист сбил женщину на велосипеде и скрылся с места аварии

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#Авария #ДТП
Мотоциклист сбил женщину на велосипеде и скрылся с места аварии

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 июля в Ельце около половины двенадцатого ночи мотоциклист, личность которого устанавливается, допустил наезд на 25-летнюю велосипедистку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1256 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (10)

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Девки

44 минуты назад
они не такие. Обвинит мимолётчика, будет всю жизнь судиться и трясти неустойки.
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Доктор

53 минуты назад
Девка выучилась на всю жизнь! Теперь светоотражающий жилет не только будет носить не снимая, но даже и трусы из него сошьет, на всякий случай!
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Мотоциклист

сегодня, 10:49
Учесть, что в провинции нет уличного освещения - три фонаря на улицу - безопасность движения становится позором местной мэрии. Спросить, какого раздули штат администрации? ДВЕ на район + куча сельских!
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Мотоциклист

сегодня, 10:45
Плохой свет на мотоцикле + превышение скорости + вел без катафоток. Короче, встретились невидимка с призраком.
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А ты кто по жизни?

сегодня, 10:42
Я- мотоциклист! горда сказал он и покрутил педали дальше
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Ores

сегодня, 10:42
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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дальнобой

сегодня, 10:42
Скорее всего, он ее не видел! На велике нет необходимых световозвращателей, предусмотренных ПДД. Сама виновата, бестолочь.
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Роман Иванович

сегодня, 10:40
А мотоцикл он куда дел? )))) Ехал на мотоцикле доехал до женщины, пересел на велосипед чтоб помягче сбивать и сбил! Раз уж сбивать решил...
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мотолюбитель

сегодня, 10:37
Мотоциклист сбил женщину на велосипеде. КОгда мотоциклист сел на велосипед он стал велосипедистом, разве не так?
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Байк

сегодня, 10:34
Мотоненавистники ждем ваших коментариев
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