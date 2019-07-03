Мотоциклист сбил женщину на велосипеде и скрылся с места аварии

За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 июля в Ельце около половины двенадцатого ночи мотоциклист, личность которого устанавливается, допустил наезд на 25-летнюю велосипедистку, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1256 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.