сегодня, 10:23
Мотоциклист сбил женщину на велосипеде и скрылся с места аварии
За прошедшие сутки на дорогах области пострадали три человека.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1569 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1256 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Девки
Доктор
Мотоциклист
Мотоциклист
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