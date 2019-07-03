Происшествия

30 минут назад

В Липецке пропал мужчина

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропал мужчина

44-летний липчанин пропал на улице Детской.

Рано утром 1 июля 44-летний Геннадий Кочетов вышел из дома на улице Детской и исчез, сообщает ЛОО "Поиск пропавших детей". До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Пропавший мужчина был одет в зеленый свитер с высоким горлом на молнии, темные трико с белыми полосками и черные кроссовки. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто имеет сведения о местонахождении Геннадия, просят сообщить данные полиции или волонтерам. 
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#пропавшие без вести
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