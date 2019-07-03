В Липецке пропал мужчина

44-летний липчанин пропал на улице Детской.

Рано утром 1 июля 44-летний Геннадий Кочетов вышел из дома на улице Детской и исчез, сообщает ЛОО "Поиск пропавших детей". До настоящего момента его местонахождение не установлено.



Пропавший мужчина был одет в зеленый свитер с высоким горлом на молнии, темные трико с белыми полосками и черные кроссовки. Может нуждаться в медицинской помощи.



Всех, кто имеет сведения о местонахождении Геннадия, просят сообщить данные полиции или волонтерам.

