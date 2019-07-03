Общество
сегодня, 09:14
«Это уж точно конец!!!»
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Липецкие девушки через соцсети рассказывают о своих успехах в образовании.
Для многих студентов Липецкой области завершилась самая горячая пора — защита дипломов и сдача экзаменов. Как видно по публикациям в социальных сетях, множество липецких студенток «финишировали» удачно — получили долгожданные дипломы, в том числе — с отличием. Эмоции выпускниц — в обзоре Instagram.
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Комментарии (1)
РЁРІРµС†РѕРІ
3 минуты назад
Что за фемо-девичник? Где мальчики? Сим шкурам корочка не нужна. Завтра половина уедут из города/страны, остальные сядут на кассу пятерки.ответить
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