«Это уж точно конец!!!»

Липецкие девушки через соцсети рассказывают о своих успехах в образовании.

Для многих студентов Липецкой области завершилась самая горячая пора — защита дипломов и сдача экзаменов. Как видно по публикациям в социальных сетях, множество липецких студенток «финишировали» удачно — получили долгожданные дипломы, в том числе — с отличием. Эмоции выпускниц — в обзоре Instagram.