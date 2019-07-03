Общество

сегодня, 09:06

Ветер повредил остановку в Липецке

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#ветер #спасатели
Ветер повредил остановку в Липецке

Порыв почти оторвал обшивку павильона.

Порыв ветра повредил остановочный павильон в Липецке. Аварийная ситуация вчера сложилась у Молодежного парка, сообщили GOROD48 в ГО и ЧС Липецка. Ветер почти оторвал обшивку павильона — лист пластика площадью 120 на 90 см. Как сообщили спасателям очевидцы, пластик висел на одном креплении. Аварийная ситуация оперативно устранена.

Напомним, что вчера на участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших, тополь угодил на свободный участок дороги.

Вчера городские спасатели предупреждали липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Прогнозируемая скорость порывов- 17 м/с.
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#ветер #спасатели

Комментарии (4)

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Павел

12 минут назад
Ужасная ситуация могли пострадать люди
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Злой

40 минут назад
ттт, вот, Шкваркина мильярд получит, "распилит", и народ будет "хавать" сообщения о "типа, разворованной неизвестными плитке" и о "плитке, сдутой ветром и размытой дождём"... :-))
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ттт

сегодня, 09:19
эх жаль ветер плитку с тротуаров не сдувает, может её дождем смоет??? а то так есть хочется что переночевать негде
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 09:12
11 часов назад, источник: ТАСС Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный». и только у Путина все за е бись
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