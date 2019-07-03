Ветер повредил остановку в Липецке

Порыв почти оторвал обшивку павильона.

Порыв ветра повредил остановочный павильон в Липецке. Аварийная ситуация вчера сложилась у Молодежного парка, сообщили GOROD48 в ГО и ЧС Липецка. Ветер почти оторвал обшивку павильона — лист пластика площадью 120 на 90 см. Как сообщили спасателям очевидцы, пластик висел на одном креплении. Аварийная ситуация оперативно устранена.



Напомним, что вчера на участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших, тополь угодил на свободный участок дороги.



Вчера городские спасатели предупреждали липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Прогнозируемая скорость порывов- 17 м/с.