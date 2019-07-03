Общество
сегодня, 09:06
Ветер повредил остановку в Липецке
4 1243
Порыв почти оторвал обшивку павильона.
Порыв ветра повредил остановочный павильон в Липецке. Аварийная ситуация вчера сложилась у Молодежного парка, сообщили GOROD48 в ГО и ЧС Липецка. Ветер почти оторвал обшивку павильона — лист пластика площадью 120 на 90 см. Как сообщили спасателям очевидцы, пластик висел на одном креплении. Аварийная ситуация оперативно устранена.
Напомним, что вчера на участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших, тополь угодил на свободный участок дороги.
Вчера городские спасатели предупреждали липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Прогнозируемая скорость порывов- 17 м/с.
Напомним, что вчера на участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших, тополь угодил на свободный участок дороги.
Вчера городские спасатели предупреждали липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Прогнозируемая скорость порывов- 17 м/с.
4 1243
Павел
Злой
ттт
МИРОТВОРЕЦ