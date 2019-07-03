Происшествия

32 минуты назад

41-летнюю липчанку обвиняют в целой серии мошенничеств

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#мошенничество

Женщина обманывала клиентов при грузоперевозках и продавала несуществующие бочки.

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 41-летней липчанки в крупном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что с ноября 2014 года по июль 2015 года женщина-индивидуальный предприниматель выступала в качестве посредника при грузоперевозках. При этом, она обманула трех предпринимателей - взяла деньги за перевозки, но фирме их осуществлявшей не передала. Общая сумма похищенных средств составила 274 тысячи рублей.

Кроме того, в сентябре 2015 года женщина разместила в интернете объявление от имени несуществующей организации, о продаже бывших в употреблении металлических конусных бочек.  На объявление откликнулся предприниматель из Уфы, он оформил заказ на покупку 1 800 бочек общей стоимостью 400 тысяч рублей. Женщина деньги получила, но поставку не осуществила.

За совершение мошенничества предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» предусмотрено  лишение свободы на срок до пяти лет. 

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#мошенничество

Комментарии (1)

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Ziber

12 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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