41-летнюю липчанку обвиняют в целой серии мошенничеств

Женщина обманывала клиентов при грузоперевозках и продавала несуществующие бочки.

Отделом по расследованию преступлений в сфере экономики СУ УМВД России по г. Липецку в суд направлено уголовное дело по обвинению 41-летней липчанки в крупном мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что с ноября 2014 года по июль 2015 года женщина-индивидуальный предприниматель выступала в качестве посредника при грузоперевозках. При этом, она обманула трех предпринимателей - взяла деньги за перевозки, но фирме их осуществлявшей не передала. Общая сумма похищенных средств составила 274 тысячи рублей.



Кроме того, в сентябре 2015 года женщина разместила в интернете объявление от имени несуществующей организации, о продаже бывших в употреблении металлических конусных бочек. На объявление откликнулся предприниматель из Уфы, он оформил заказ на покупку 1 800 бочек общей стоимостью 400 тысяч рублей. Женщина деньги получила, но поставку не осуществила.



За совершение мошенничества предусмотренного частью 5 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.



