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25 минут назад
Липецкая вечЁрка: важные гости, банкротство застройщика и научная сенсация
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 2 июля.
Сегодня в Липецк приезжали сразу две правительственные делегации: министерства строительства и Фонда содействию реформированию ЖКХ. Сперва важные гости заглянули в микрорайон «Звездный»: там вручали ключи от новых квартир тем, кого расселили из аварийного жилья. Позже осмотрели общественные пространства – «Быханов сад» и Нижний парк. Вначале заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров побывал в Нижнем парке. В этом году начался первый этап работ по его благоустройству, предполагающий обновление исторического центра парка площадью 14 гектаров с помощью средств как раз Минстроя. Потом Максим Егоров наведался в «Быханов сад». Можно сказать, что благоустройство парка - личный проект Игоря Артамонова. И видно, что он очень переживает в ожидании визита в Липецк Германа Грефа. Поэтому в этот парк врио губернатора наведывается раз в неделю и темпами работ, по его словам, очень доволен.
Тем временем «Скандальный липецкий застройщик признан банкротом». Арбитражный суд Липецкой области признал финансовый крах фирмы беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.
Между делом в Липецкой области произошла научная сенсация: у нас нашли новый вид жука. Черноногая лептуралия раньше не встречалась на территории Липецкой области, в Воронежской жук был выявлен в единичных экземплярах в одном районе. Теперь черноногая лептуралия поселилась в Усманском районе.
Кроме того, полицейские за сутки отыскали подозреваемого в смертельном наезде на 50-летнюю женщину. 30 июня около десяти часов вечера в районе улицы Гагарина водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.
Тем временем «Скандальный липецкий застройщик признан банкротом». Арбитражный суд Липецкой области признал финансовый крах фирмы беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». В строительной организации на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.
Между делом в Липецкой области произошла научная сенсация: у нас нашли новый вид жука. Черноногая лептуралия раньше не встречалась на территории Липецкой области, в Воронежской жук был выявлен в единичных экземплярах в одном районе. Теперь черноногая лептуралия поселилась в Усманском районе.
Кроме того, полицейские за сутки отыскали подозреваемого в смертельном наезде на 50-летнюю женщину. 30 июня около десяти часов вечера в районе улицы Гагарина водитель насмерть сбил пешехода и скрылся.