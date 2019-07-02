Общество

9 минут назад

Самолёты «Соколов России» украсят здание на площади Победы

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#граффити #Соколы России #День города
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Самолёты «Соколов России» украсят здание на площади Победы

К Дню города на фасаде дома №3Б по площади Победы появится необычное граффити.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, к 19 июля на стене здания появится рисунок с взмывающими в небо самолётами пилотажной группы «Соколы России». Его выполнит известный художник-граффитист, мастер студии 13 by Black Star Тимур Молотов. 

Выбор рисунка, который украсит один из городских видов, был не случаен. История Липецка неразрывно связана с авиацией, а «Соколы России», по мнению специалистов, считаются  одной из лучших пилотажных групп страны.

41
#граффити #Соколы России #День города
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