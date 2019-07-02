Суд обязал мэрию организовать регулярный подвоз питьевой воды в посёлок Северный Рудник

Питьевая вода, которой пользуются жильцы 25 домов и одного детского сада, не соответствует санитарным нормам.

В Советский районный суд с иском к администрации Липецка обратилось Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области. 25 домов в посёлке Северный Рудник и один детский сад (МБДОУ №25) пользуются водой, которая не отвечает требованиям СанПиН: у воды повышенная жесткость и существенно превышены показатели содержания нитратов. Жители проблемных домов вынуждены использовать воду из отдельной скважины по улице Кузьминская, которая на балансе АО «Липецкая городская энергетическая компания» (АО «ЛГЭК») не значится. Её обслуживание никем не ведётся, поставщик холодного водоснабжения не определён, плата за воду жителям не начисляется.



Городскую администрацию неоднократно уведомляли о существующем положении дел, однако, по словам представителя истца, мер принято не было.



Как сообщает пресс-служба Липецкого областного суда, администрация Липецка исковые требования не признала. Сам факт подачи в жилые дома и детский сад питьевой воды ненадлежащего качества представителями мэрии не отрицался. Ответчик возражал против обязанности «обеспечить» водоснабжение. По логике ответчика, на администрации должна лежать обязанность «организовать» водоснабжение, то есть предоставить сети, а всё остальное должно быть возложено на ресурсоснабжаюшщую организацию, то есть на АО «ЛГЭК».



Мэрия возражала также против организации подвоза питьевой воды жителям, обосновывая тем, что ухудшение качества воды из скважины по улице Кузьминская не является существенным.



В процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции выяснилось, что на территории посёлка есть и другой водозабор, который снабжает все остальные дома и организации качественной питьевой водой. Однако подключить к нему жителей 25-ти проблемных домов и детский сад невозможно: та система водоснабжения, которая существует сегодня, не справится с таким объёмом поставок. Возникнут перебои с водой у других жителей посёлка. Выяснилось, что власти города в настоящее время строят ещё одну скважину, способную обеспечить качественной водой всё население Северного Рудника. Но скважина будет введена в эксплуатацию только в 2023 году.



Что касается качества питьевой воды, то в суде было установлено, что содержание нитратов в образце, взятом из скважины по улице Кузьминская, превышает норму в 2 раза. Лабораторное исследование показало, что концентрация нитратов в исследуемой воде составляет 90 мг/л, тогда как гигиенический норматив составляет 45 мг/л. Этот факт, как указал суд, «с явной очевидностью создаёт угрозу для здоровья жителей посёлка Северный Рудник».



Советский районный суд Липецка обязал администрацию г.Липецка в срок до 1 января 2022 года обеспечить холодное водоснабжение населения 25-ти домов посёлка Северный Рудник и детского дошкольного учреждения (МБДОУ №25) в соответствии с требованиями СанПиН. Пока этого не будет сделано, администрация г.Липецка обязана регулярно организовывать подвоз питьевой воды к проблемным домам и детскому саду, как того требует закон. Также мэрия обязана через СМИ уведомить жителей посёлка Северный Рудник о качестве поставляемой им воды и о принятом решении суда.



На днях судебная коллегия по гражданским делам областного суда рассмотрела это гражданское дело в порядке апелляции и оставила решение районного суда без изменения, апелляционную жалобу администрации г.Липецка – без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.





