Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области сухо, ветрено и до +27

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#ветер
В Липецкой области сухо, ветрено и до +27

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти — осадков не ожидается. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 июля - 19-20 градусов тепла, что около климатической нормы, 4 и 5 июля - 16-17 градусов, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем - от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем - от 24 до 26 градусов тепла.

День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 1 градус тепла.

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#ветер

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