Ветер повалил большой тополь в Липецке

Дерево упало на дорогу.

Сегодня в 13:22 липецким спасателям поступило сообщение о падении дерева на дорогу. На участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших - тополь угодил на свободный участок дороги, сообщили GOROD48 в ГО и ЧС по Липецку.



Дерево скоро уберут с проезжей части.



Напомним, утром во вторник городские спасатели предупредили липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 м/с.