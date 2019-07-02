Происшествия

19 минут назад

Ветер повалил большой тополь в Липецке

420
#ветер #дерево
Ветер повалил большой тополь в Липецке

Дерево упало на дорогу.

Сегодня в 13:22 липецким спасателям поступило сообщение о падении дерева на дорогу. На участке между поселками Дачный и Матырский ветер повалил большой тополь. Падение дерева обошлось без пострадавших - тополь угодил на свободный участок дороги, сообщили GOROD48 в ГО и ЧС по Липецку.

Дерево скоро уберут с проезжей части.

Напомним, утром во вторник городские спасатели предупредили липчан о том, что в городе ожидается усиление ветра. Его порывы могут достигать 17 м/с.
420
#ветер #дерево

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