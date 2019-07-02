В России

52 минуты назад

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

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#пенсии
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса Роструда, сообщают «Известия».  

Примечательно, что продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно.  

При этом более 70% респондентов полагают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют продолжать деятельность после достижения пенсионного возраста 27,1% граждан, а оставшиеся 16,6% еще не задумывались об этом.  

В Роструде уверены, что мнение работодателей не всегда объективно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто продиктовано стереотипами. Эксперты полагают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга. 

 
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#пенсии

Комментарии (2)

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электромеханик

10 минут назад
Это чиновники из Роструда хотят работать на пенсии.Она-у них мизерная!
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Макс

19 минут назад
да, так хотят, так хотят - лопатой не отгонишь от работы!
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