Общество

57 минут назад

В расписание трамваев №1 и №5 внесут изменения

3 443
#транспорт
1
В расписание трамваев №1 и №5 внесут изменения

Решение принято в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта.

Как сообщили в профильном департаменте администрации Липецка, изменения заключаются в корректировке времени отправления трамвайных вагонов в отдельные рейсы в период с 15:00 до 17:00 в будние дни. Изменения вступают в силу 3 июля и будут касаться маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6» и № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000».


3 443
#транспорт
1

Комментарии (3)

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123

39 минут назад
у нас много №324 но крайне мало №24 у нас много №323 но крайне мало №1т у нас много №346 но крайне мало №24а и так далее
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кокс

46 минут назад
судя по всему дело идет к реальному закрытию трамвайного движения в городе с якобы на 2025 год предусмотрено строительство скоростного трамвая трамвай уберут и нечего не добавят взамен.
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кокс

47 минут назад
почему оптимизируют именно трамваи а не автобусы ?!!!!!!!!!!!!
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