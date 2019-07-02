В расписание трамваев №1 и №5 внесут изменения

Решение принято в целях оптимизации работы городского пассажирского транспорта.

Как сообщили в профильном департаменте администрации Липецка, изменения заключаются в корректировке времени отправления трамвайных вагонов в отдельные рейсы в период с 15:00 до 17:00 в будние дни. Изменения вступают в силу 3 июля и будут касаться маршрутов № 1 «Центральный рынок – ДП6» и № 5 «Кольцо 9-го микрорайона – Стан 2000».





