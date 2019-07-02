Общество
сегодня, 15:09
В водопроводных сетях на Соколе снизится давление
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Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», в связи с производством ремонтных работ 3 июля с 10:00 до 15:00 возможно понижение давление воды в поселке Свободный Сокол и на улице Баумана.
Подвоз воды по заявкам жителей.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075 (стационарный и мобильный).
Подвоз воды по заявкам жителей.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075 (стационарный и мобильный).
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