В России
сегодня, 14:54
Супруги убили двух подростков-инвалидов переданных им под опеку
193
В Кемеровской области вынесен приговор семейной паре обвиненной в истязаниях и убийстве двух умственно отсталых подростков.
Как сообщает VSE42.RU, супруги, проживающие в одном из кузбасских поселков, взяли из детского дома-интерната для умственно отсталых детей на воспитание девочку и двух мальчиков.
В 2016 году в правоохранительные органы поступила информация, что 17-летний опекаемый супругами подросток пропал. Проверяя эту информацию, полицейские установили, что и второго мальчика уже около года никто из соседей не видел. Также стало известно, что детей часто наказывали, били и лишали свободы, хотя при оформлении опеки оба супруга получили информацию о заболеваниях детей и их возможном поведении.
В результате следствие выяснило, что 17-летний подросток, которого в очередной раз сильно избили, скончался от побоев. Его тело опекуны сожгли. Тело 16-летнего мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено в болоте недалеко от поселка, где жила семейная пара.
Суд, изучив материалы следствия, приговорил мужчину у 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщину – к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела в отдельное производство были выделены материалы в отношении органов опеки, халатное отношение которых могло способствовать совершению преступлений. Так, в отношении начальника отдела опеки и попечительства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ. Вину она признала полностью.
В 2016 году в правоохранительные органы поступила информация, что 17-летний опекаемый супругами подросток пропал. Проверяя эту информацию, полицейские установили, что и второго мальчика уже около года никто из соседей не видел. Также стало известно, что детей часто наказывали, били и лишали свободы, хотя при оформлении опеки оба супруга получили информацию о заболеваниях детей и их возможном поведении.
В результате следствие выяснило, что 17-летний подросток, которого в очередной раз сильно избили, скончался от побоев. Его тело опекуны сожгли. Тело 16-летнего мальчика со следами насильственной смерти было обнаружено в болоте недалеко от поселка, где жила семейная пара.
Суд, изучив материалы следствия, приговорил мужчину у 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщину – к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела в отдельное производство были выделены материалы в отношении органов опеки, халатное отношение которых могло способствовать совершению преступлений. Так, в отношении начальника отдела опеки и попечительства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ. Вину она признала полностью.
193