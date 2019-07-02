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13-летняя липчанка исчезла после своего дня рождения

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#пропавшие без вести
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13-летняя липчанка исчезла после своего дня рождения

Девушка не дает о себе знать больше суток.

В Липецке пропала 13-летняя Полина Ястребова. Девушка исчезла 1 июля, на следующий день после своего дня рождения, сообщает ДНД «Патруль».

- Об исчезновении девочки сообщила ее мать, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.  - Ее дочь ушла из дома к друзьям, но так и не вернулась. Известно, что ранее девочка уже уходила из дома.

Приметы пропавшей: рост около 170 см, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в бордовый свитер, короткую белую юбку в мелкую черную полоску, белые кроссовки.

Всех, кто имеет сведения о местонахождении Полины Ястребовой, просят сообщить эту информацию полиции или волонтерам.
1 1895
#пропавшие без вести
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Комментарии (1)

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Р’Р»Р°РґРёРјРёСЂ

43 минуты назад
Ой ёёёёёёй! Очередная скороспелая потеряшка! Вот увидите, через пару дней "всплывёт"! П*здёнку свою натешит, протрезвеет, зрать захочет и... волонтёры ее, типа, найдут! На самом деле - приползёт сама в рваной сзади юбке, драных белых кроссовках и облёвaнном винегретом свитере... :-)))
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