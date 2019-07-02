13-летняя липчанка исчезла после своего дня рождения

Девушка не дает о себе знать больше суток.

В Липецке пропала 13-летняя Полина Ястребова. Девушка исчезла 1 июля, на следующий день после своего дня рождения, сообщает ДНД «Патруль».



- Об исчезновении девочки сообщила ее мать, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Ее дочь ушла из дома к друзьям, но так и не вернулась. Известно, что ранее девочка уже уходила из дома.



Приметы пропавшей: рост около 170 см, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в бордовый свитер, короткую белую юбку в мелкую черную полоску, белые кроссовки.



Всех, кто имеет сведения о местонахождении Полины Ястребовой, просят сообщить эту информацию полиции или волонтерам.