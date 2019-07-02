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13-летняя липчанка исчезла после своего дня рождения
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Девушка не дает о себе знать больше суток.
В Липецке пропала 13-летняя Полина Ястребова. Девушка исчезла 1 июля, на следующий день после своего дня рождения, сообщает ДНД «Патруль».
- Об исчезновении девочки сообщила ее мать, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Ее дочь ушла из дома к друзьям, но так и не вернулась. Известно, что ранее девочка уже уходила из дома.
Приметы пропавшей: рост около 170 см, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в бордовый свитер, короткую белую юбку в мелкую черную полоску, белые кроссовки.
Всех, кто имеет сведения о местонахождении Полины Ястребовой, просят сообщить эту информацию полиции или волонтерам.
- Об исчезновении девочки сообщила ее мать, рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Ее дочь ушла из дома к друзьям, но так и не вернулась. Известно, что ранее девочка уже уходила из дома.
Приметы пропавшей: рост около 170 см, среднее телосложение, темно-русые волосы ниже плеч. Была одета в бордовый свитер, короткую белую юбку в мелкую черную полоску, белые кроссовки.
Всех, кто имеет сведения о местонахождении Полины Ястребовой, просят сообщить эту информацию полиции или волонтерам.
1 1895
Комментарии (1)
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43 минуты назад
Ой ёёёёёёй! Очередная скороспелая потеряшка! Вот увидите, через пару дней "всплывёт"! П*здёнку свою натешит, протрезвеет, зрать захочет и... волонтёры ее, типа, найдут! На самом деле - приползёт сама в рваной сзади юбке, драных белых кроссовках и облёвaнном винегретом свитере... :-)))ответить
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