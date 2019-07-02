Происшествия

44 минуты назад

В Ельце будут судить обвиняемого в изуверском убийстве собственной матери

4 585
#убийство
В Ельце будут судить обвиняемого в изуверском убийстве собственной матери

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 3 апреля этого года обвиняемый, недовольный беспомощным состоянием престарелой матери, жестоко избил её, нанеся не менее 29 ударов, в том числе и по голове. Стараясь причинить матери боль и страдания он повредил ее внутренние органы.  После чего обратился за медицинской помощью. В бессознательном состоянии женщина была госпитализирована в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась.

При допросе вину в совершении преступления 43-летний мужчина признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших вменяемость обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

4 585
#убийство

Комментарии (4)

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сынок

9 минут назад
Просто попросил отчитаться о расходовании папиных алиментов....
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Сергей 13

16 минут назад
и чем дальше, - это точно,мне слабо верится в силу молитвы,но бутылка шампанского в дупло радикально изменила бы взгляды этого существа на жизнь,желательно по гланды ему её забить.
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и чем дальше

22 минуты назад
тем все духовнее и духовнее они становятся. иногда кажется, что это общество уже никак не спасти. и временной порог его жизни - только вопрос времени
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Animal planet

27 минут назад
Русская глубинка-оплот духовных скреп!
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