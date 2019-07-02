44 минуты назад
В Ельце будут судить обвиняемого в изуверском убийстве собственной матери
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
При допросе вину в совершении преступления 43-летний мужчина признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности, и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, протоколы следственных действий, результаты судебных экспертиз, подтвердивших вменяемость обвиняемого.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
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