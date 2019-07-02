Происшествия

11 минут назад

Автоцистерна угодила в кювет на трассе под Липецком

1 234
#авария #ДТП

Из-за аварии возник большой затор.

Сегодня утром автоцистерна съехала в кювет на Окружной трассе, в районе СНТ «Венера» - на подъезде к 15-ой линии. Последствия аварии попали на видео.


Авария спровоцировала большой транспортный затор в сторону Елецкого шоссе. По данным «Яндекс.Пробки» скорость движения на участке составляет около 10 км/ч. Протяженность пробки — чуть более трех километров.
1 234
#авария #ДТП

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жители

1 минуту назад
Лишить прав этого дебила,а если бы он вез бензин пол города сгорело бы
ответить

Еще в рубрике

Полицейские за сутки отыскали подозреваемого в смертельном наезде на 50-летнюю женщину
#Авария #ДТП
Полицейские за сутки отыскали подозреваемого в смертельном наезде на 50-летнюю женщину

11 минут назад

Происшествия
Участника убийства 87-летней пенсионерки задержали через два года после преступления
#убийство
Участника убийства 87-летней пенсионерки задержали через два года после преступления

32 минуты назад

Происшествия
Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат
#оружие
10
Гражданин Молдовы пытался продать в Липецке боевой автомат

сегодня, 11:37

Происшествия
Мошенники от имени прокуратуры требуют у директоров школ дорогое спиртное
#мошенничество
14
Мошенники от имени прокуратуры требуют у директоров школ дорогое спиртное

сегодня, 10:49

Происшествия
Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить
#грабеж
26
Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить

сегодня, 10:30

Происшествия
У Центрального рынка ограбили женщину
#грабеж #смартфон
24
У Центрального рынка ограбили женщину

сегодня, 09:46

Происшествия