Автоцистерна угодила в кювет на трассе под Липецком

Из-за аварии возник большой затор.

Сегодня утром автоцистерна съехала в кювет на Окружной трассе, в районе СНТ «Венера» - на подъезде к 15-ой линии. Последствия аварии попали на видео.





Авария спровоцировала большой транспортный затор в сторону Елецкого шоссе. По данным «Яндекс.Пробки» скорость движения на участке составляет около 10 км/ч. Протяженность пробки — чуть более трех километров.