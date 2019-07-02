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31,5% липецких семей может позволить себе новое жилье

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#ипотека #жилье #рейтинг
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31,5% липецких семей может позволить себе новое жилье

Липецкая область значительно обогнала другие регионы Центрального Черноземья в рейтинге доступности квартир.

Эксперты РИА Рейтинг представили итоги исследования доступности жилья в регионах России. В среднем по стране по итогам 2018 года доля семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, составила 30,2%.

Липецкая область оказалась на 34 строчке рейтинга. По данным авторов исследования жилье в ипотеку в Липецкой области в прошлом году могли купить 31,5% семей. Годом ранее подобное приобретение могли себе позволить лишь 24,2% семей. Липецкая область в рейтинге доступности ипотечного жилья оказалась выше всех регионов Центрального Черноземья. Так, Воронежская область заняла 43 место, Белгородская — 61 строку, Тамбовская — 56 позицию, Курская — 54 строчку.

В пятерке регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье. Замыкают рейтинг в основном национальные республики, а также Республика Крым и Севастополь. В части национальных республик низкое положение в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами.

В качестве индикаторов рейтинга выступили оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2019 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2018 года, и используя накопленные депозиты на 1 января 2019 года.
11 576
#ипотека #жилье #рейтинг
1

Комментарии (11)

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НЕ ПАТРИОТ

25 минут назад
Видимо применили новую методику подсчёта, точно так же, как с "рейтингом"...
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дед

26 минут назад
Позволить можем. А тратим на внуков: лечение, обучение, проезд, ментам на лапу, врачам, судьям, налоговой занеси, школа побирает, в церковь за свечку дай. Автобус отменили - копим на жигули. А коммуналка выросла-то! Завод дал трехкомнатную, после крыма разменял на однуху, вырученные деньги уже закончились. Что дальше?
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Ага

36 минут назад
Путин, В Кремле сидят одни вурдалаки ,упыри , А они живут в гробах , Ничего в этом удивительного нет !, Все по сценарию .
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Путин

38 минут назад
Гарантированно всех обеспечил жильем ,Самым дешёвым- деревянным ГРОБАМИ , А гробы у Чичваркиной подешевели , Слава великому Путину (Хотя ,Путин леса Сибири загнал китаёзам , С древесиной тоже могут быть скоро большие проблемы ),Так что ,Путин, поторопись!. Обеспечить каждого россиянина робом- Квартиркой !.
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Студгородок, 26

40 минут назад
Маринка, как говорит баба в первом подъезде, готовит постепенно Толику новый деревянный дом!
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А мы

44 минуты назад
Те несчастные из 68,5 %(.
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РСДРП

45 минут назад
1, Браво. Свинцовые мерзости путинской раиссии.
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комментарий

50 минут назад
20 000 000 нищих не это не к нам у нас 30% квартиры покупают так держать!
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///

54 минуты назад
Дома в городе растут, как грибы после дождя, деревни заброшены, земли травой заросли, работы достойной нет, денег не хватает... а статистика - зашибись!!! Так мы по их результатам живём в «шоколаде «, ек макарек... слов нет, одна нецензурщина на уме...
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кира

55 минут назад
Офигеть. Какая брехня. С какого х откладывать. Наглая ложь.
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