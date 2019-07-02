31,5% липецких семей может позволить себе новое жилье

Липецкая область значительно обогнала другие регионы Центрального Черноземья в рейтинге доступности квартир.

Эксперты РИА Рейтинг представили итоги исследования доступности жилья в регионах России. В среднем по стране по итогам 2018 года доля семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку с минимальным первоначальным взносом, составила 30,2%.



Липецкая область оказалась на 34 строчке рейтинга. По данным авторов исследования жилье в ипотеку в Липецкой области в прошлом году могли купить 31,5% семей. Годом ранее подобное приобретение могли себе позволить лишь 24,2% семей. Липецкая область в рейтинге доступности ипотечного жилья оказалась выше всех регионов Центрального Черноземья. Так, Воронежская область заняла 43 место, Белгородская — 61 строку, Тамбовская — 56 позицию, Курская — 54 строчку.



В пятерке регионов-лидеров по доступности жилья в ипотеку расположились: Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ и Мурманская область. Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье. Замыкают рейтинг в основном национальные республики, а также Республика Крым и Севастополь. В части национальных республик низкое положение в рейтинге объясняется традиционно большим средним составом семей в этих регионах, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими официальными зарплатами.



В качестве индикаторов рейтинга выступили оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком со среднестатистической зарплатой в своем регионе сможет без кредитов накопить на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах начала 2019 года, откладывая для этой цели максимально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при средней зарплате уровня 2018 года, и используя накопленные депозиты на 1 января 2019 года.