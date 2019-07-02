Государственная организация подвела елецких безработных

Подрядчик выиграл тендер на переобучение, но не исполнил контракт.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере закупок провела проверку тендера на обучение елецких безработных профессии «Парикмахер». Аукцион выиграл подрядчик из Татарстана. Елецкий городской центра занятости заключил контракт с Ютазинским отделением регионального общественно - государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», но подрядчик оказался недобросовестным.



Как указано в материалах УФАС, тендер на профессиональное обучению безработных по профессии «Парикмахер» был проведен в начале этого года. ДОСААФ взялся за переобучение 10 ельчан, за эти услуги компания попросила 172 975 рублей, но своих обязательств не выполнил. Компания так и не начала образовательные курсы для безработных ельчан. Поняв, что подрядчик не спешит выполнять свои обязательства, заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Далее последовало заявление в УФАС.



Антимонопольщики оценили ситуацию и признало организацию из Татарстана недобросовестным поставщиком. Сведения о компании, ее руководителях и учредителях на два года внесли в «черный список».