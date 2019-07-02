Общество

сегодня, 11:28

Государственная организация подвела елецких безработных

14 1890
#тендер #образование
1
Государственная организация подвела елецких безработных

Подрядчик выиграл тендер на переобучение, но не исполнил контракт.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере закупок провела проверку тендера на обучение елецких безработных профессии «Парикмахер». Аукцион выиграл подрядчик из Татарстана. Елецкий городской центра занятости заключил контракт с Ютазинским отделением регионального общественно - государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан», но подрядчик оказался недобросовестным.

Как указано в материалах УФАС, тендер на профессиональное обучению безработных по профессии «Парикмахер» был проведен в начале этого года. ДОСААФ взялся за переобучение 10 ельчан, за эти услуги компания попросила 172 975 рублей, но своих обязательств не выполнил. Компания так и не начала образовательные курсы для безработных ельчан. Поняв, что подрядчик не спешит выполнять свои обязательства, заказчик решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт. Далее последовало заявление в УФАС.

Антимонопольщики оценили ситуацию и признало организацию из Татарстана недобросовестным поставщиком. Сведения о компании, ее руководителях и учредителях на два года внесли в «черный список».
14 1890
#тендер #образование
1

Комментарии (14)

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Пастух

сегодня, 12:08
А фото с отлова проституток!
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Обычное явление

сегодня, 12:06
Для современной путинской России .
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Люблю Город48

сегодня, 11:57
Я бы отдалась автору темы за снимок! Уж больно сочный, ексуальный снимочек. Вай!
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Мимоходом

сегодня, 11:52
А на фото представительницы победителя тендера?
ответить

подборка фото

сегодня, 11:51
как всегда превосходит все ожидания)))))))))))))))))))))))))))
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Алкан с 15-го

сегодня, 11:44
Красотки! Больше бы таких снимков, а то свиноматки на 15 микрайоне надоели. Одни свиноматки 2Х2, раскормили ч.урки хлебом!
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вау н х

сегодня, 11:42
А причём тут голые бабы задержанные и тендер парикмахеров?
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 11:41
молодо-зелено!
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Алкан с 15-го

сегодня, 11:41
Девственницы. Даже уши не пробиты
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Алка- зажигалка

сегодня, 11:40
А вон у той меланома на лопатке! Срочно надо сказать ей!
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