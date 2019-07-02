Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить

1 июля в Липецке задержали 29-летнего рецидивиста.

1 июля в Правобережном районе Липецка уличный грабитель напал на 31-летнюю женщину. Преступник набросил ей на шею ремень и начал душить. Когда сопротивление женщины ослабло, грабитель вырвал у нее сумку с сотовым телефон и деньгами, сорвал с руки два золотых кольца, браслет, и бросился бежать. Потерпевшая обратилась к прохожим, которые вызвали сотрудников полиции.

Оперативники уголовного розыска составили ориентировку на преступника и направили всем экипажам наружных сил полиции. Подозреваемого в нападении задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы. Вскоре было проведено опознание - женщина указала на задержанного.

Полицейские установили, что задержанный - 29-летний житель Липецка уже судим за кражу. В ходе досмотра у него изъята часть похищенных у липчанки вещей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.