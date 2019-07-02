сегодня, 10:30
Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить
1 июля в Липецке задержали 29-летнего рецидивиста.
Оперативники уголовного розыска составили ориентировку на преступника и направили всем экипажам наружных сил полиции. Подозреваемого в нападении задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы. Вскоре было проведено опознание - женщина указала на задержанного.
Полицейские установили, что задержанный - 29-летний житель Липецка уже судим за кражу. В ходе досмотра у него изъята часть похищенных у липчанки вещей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.
На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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