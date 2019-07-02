Происшествия

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Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить

12 1008
#грабеж
1
Уличный грабитель набросил на шею липчанки ремень и начал ее душить

1 июля в Липецке задержали 29-летнего рецидивиста.

1 июля в Правобережном районе Липецка уличный грабитель напал на 31-летнюю женщину. Преступник набросил ей на шею ремень и начал душить. Когда сопротивление женщины ослабло, грабитель вырвал у нее сумку с сотовым телефон и деньгами, сорвал с руки два золотых кольца, браслет, и бросился бежать. Потерпевшая обратилась к прохожим, которые вызвали сотрудников полиции.

Оперативники уголовного розыска составили ориентировку на преступника и направили всем экипажам наружных сил полиции. Подозреваемого в нападении задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы. Вскоре было проведено опознание - женщина указала на задержанного.

Полицейские установили, что задержанный - 29-летний житель Липецка уже судим за кражу. В ходе досмотра у него изъята часть похищенных у липчанки вещей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

На время расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

12 1008
#грабеж
1

Комментарии (12)

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Алканы с 15-го

1 минуту назад
Судим, а грабить не научился. Кто же так грабит? Нужно подойти и вежливо попросить как пройти в библиотеку. Потом пригласить в кафешку, угостить пивом и туда чтонибудь подмешать. А уж потом и минет и балет и * ! Лет 5 теперь ему впаяют и правильно!
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Алкан с 15-го

5 минут назад
Пить дома не интересно! Мы пьем у минирынка 15 мкр. И деньги мона найти, отжать, и закусить * прогорклого сала, на закусь- пучок пятрушки или укропа- и в кусты! Срать!
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кокс

6 минут назад
не хера себе он подошел к ней набросил ремень на шею и начал душить это уже грабеж с применением насилия опасного для жизни потерпевшей статья должны быть другой.
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Верони

8 минут назад
Липчане и Липчанки пейте дома а не на улицах вы легкая добыча для таких отморозков.
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Гостья

8 минут назад
По кликухе Гость- и Миротворец выслеживали жертву, потом охотились за ней. Жертва недавно кинула в Гостя камень, а Миротворца оглушила тапком! Гыгы
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МИРОТВОРЕЦ

13 минут назад
Гыгы ..... ты конченый сука мамкин выкидыш ..... не дай Бог тебе попасть в подобную ситуацию , где ты будешь думать П И З Д О С тебе или нет .... живи мразь!
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гость

13 минут назад
Гыгы, лечись дебил!
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гостья

15 минут назад
Водить теперь таких уродов всю жизнь в ошейнике и с намордником!
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Гыгы

29 минут назад
Грабитель надел на шейку матки жертвы противозачаточную спираль
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комментарий

39 минут назад
Таких надо при по пытке к бегству...Содержать и кормить эту мразь теперь
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