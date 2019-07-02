Липчане увидят лунное затмение

Оно будет хорошо заметно в небе в ночь на 17 июля.

17 июля произойдет частное затмение Луны. Жители центра и юга России смогут его наблюдать в полночь с 16 на 17 июля. Как сообщает московский планетарий, во время затмения чуть больше половины диска Луны окажется в южной области тени Земли.



Максимальную фазу затмения ждут в 00:31 мск. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск) и будет наблюдаться практически на всей территории России: его будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи, в том числе — и в Липецкой области.



В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом. Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Стрельца и пройдет через южную часть тени Земли. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн.