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сегодня, 10:32

Липчане увидят лунное затмение

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#затмение #Луна #астрономия
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Липчане увидят лунное затмение

Оно будет хорошо заметно в небе в ночь на 17 июля.

17 июля произойдет частное затмение Луны. Жители центра и юга России смогут его наблюдать в полночь с 16 на 17 июля. Как сообщает московский планетарий, во время затмения чуть больше половины диска Луны окажется в южной области тени Земли.

Максимальную фазу затмения ждут в 00:31 мск. Продолжительность теневого затмения составит 1 час 58 минут (с 23:02 мск до 02:00 мск) и будет наблюдаться практически на всей территории России: его будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи, в том числе — и в Липецкой области.

В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом. Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Стрельца и пройдет через южную часть тени Земли. Недалеко от Луны будет располагаться планета Сатурн.
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#затмение #Луна #астрономия
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Комментарии (5)

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+100500

13 минут назад
Только и осталось!,
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Чип

15 минут назад
Конечно увидят, когда шлакопереработку из черты города вынесут, азотный закроют вместе с агломерацией. Алё , защитники природы вы где вместе с депортаментом экологии.
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Фсб

44 минуты назад
Только и осталось!, хорошо пошутил, но это, если что, собирайся уже
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Edem

45 минут назад
Вы вкурсе но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: зa две недели убрал пивной живoт и скинул 10 кг, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот подробно все описaно ---- http://gg.gg/psblog
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Только и осталось!

50 минут назад
Благодаря Путину, на луну смотреть и выть !.
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