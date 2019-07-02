Происшествия

15 минут назад

У Центрального рынка ограбили женщину

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#грабеж #смартфон
У Центрального рынка ограбили женщину

Случайный собутыльник оставил потерпевшую без телефона.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по ограблению, совершенному у Центрального рынка. За преступление ответил ранее судимый за разбой мужчина.

Как указано в материалах суда, ограбление произошло вечером 24 июля 2018 года. Подсудимый вместе со своей подругой сидел на лавке возле торгового центра «Подарочный». Мимо них проходила женщина с бутылкой пива. Она споткнулась и упала, ударилась лицом. Подсудимый и его спутница помогли женщине встать и усадили ее на скамейку. Вместе начали выпивать. У них закончился алкоголь, и когда потерпевшая достала сотовый телефон, подсудимый под предлогом покупки горячительного забрал у случайной знакомой сотовый телефон BQ-4072 Strike Mini и ушел в сторону магазина «Пятерочка», а затем продал телефон на Центральном рынке за 600 рублей. Поняв, что ее ограбили, женщина сообщила в полицию. Ущерб оценили в 3 099 рублей.

Суд признал мужчину виновным в грабеже. С учетом прошлых неотбытых судимостей грабителю придется провести в колонии строгого режима 5,5 лет.
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#грабеж #смартфон

Комментарии (3)

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Справедливость

35 секунд назад
Это вам не Бабуидзе с Ефремовым судить за 435 мин.
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Реалист

1 минуту назад
Опера статистику правят, суды тоже. 100% особый порядок, те 100% фальса. Страна катится в опу.
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Animal planet.

6 минут назад
Позорище.
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