У Центрального рынка ограбили женщину

Случайный собутыльник оставил потерпевшую без телефона.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по ограблению, совершенному у Центрального рынка. За преступление ответил ранее судимый за разбой мужчина.



Как указано в материалах суда, ограбление произошло вечером 24 июля 2018 года. Подсудимый вместе со своей подругой сидел на лавке возле торгового центра «Подарочный». Мимо них проходила женщина с бутылкой пива. Она споткнулась и упала, ударилась лицом. Подсудимый и его спутница помогли женщине встать и усадили ее на скамейку. Вместе начали выпивать. У них закончился алкоголь, и когда потерпевшая достала сотовый телефон, подсудимый под предлогом покупки горячительного забрал у случайной знакомой сотовый телефон BQ-4072 Strike Mini и ушел в сторону магазина «Пятерочка», а затем продал телефон на Центральном рынке за 600 рублей. Поняв, что ее ограбили, женщина сообщила в полицию. Ущерб оценили в 3 099 рублей.



Суд признал мужчину виновным в грабеже. С учетом прошлых неотбытых судимостей грабителю придется провести в колонии строгого режима 5,5 лет.

