Общество

40 минут назад

Скандальный липецкий застройщик признан банкротом

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#банкротство #СУ-5 #Захаров #Европейский
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Скандальный липецкий застройщик признан банкротом

В СУ – 5 Трест «Липецкстрой» введено конкурсное производство.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом фирму беглого депутата областного Совета Михаила Захарова СУ – 5 Трест «Липецкстрой». На предприятии на шесть месяцев введено конкурсное производство. За этот срок временному управляющему необходимо разыскать активы строительной компании, оспорить сомнительные сделки и раздать долги кредиторам.

Банкротство СУ – 5 было инициировано налоговой инспекцией в сентябре прошлого года. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской
задолженности, включенная в реестр требований, составляет 2 282 608 рублей 19 копеек. Из анализа финансового состояния должника следует, что платежеспособность строительной компании не может быть восстановлена: ООО «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» имеет неудовлетворительное финансовое состояние.

Напомним, в феврале Левобережным районным судом Липецка по обвинению в особо крупном мошенничестве был заочно арестован бизнесмен и депутат областного Совета Михаил Захаров. После заочного ареста Захаров, который уже несколько месяцев находится за границей, был объявлен в международный розыск. По словам адвоката бизнесмена, Захаров выехал за пределы России для лечения.

Как уже сообщал GOROD48, СУ СК России по Липецкой области заочно предъявило обвинение председателю совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаилу Захарову в хищении денежных средств в размере 70 млн рублей у застройщика микрорайона «Европейский», фирмы "Эксстроймаш" (его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере). В связи с тем, что Михаил Захаров на следственные действия не явился, его объявили в федеральный розыск.

Как считает следствие, председатель совета директоров ОАО «Эксстроймаш» Михаил Захаров, осуществлявший одобрение сделок, заключаемых от имени общества, и его бывший гендиректор Сергей Тонких договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК «Европейский» в Липецке. По версии следствия, с сентября 2014 по март 2016 года они заключили фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили деньги. Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота фирмы-застройщика привели к невозможности завершения строительства четырех многоквартирных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась в 2017-2018 годах, но два из которых до сих пор находятся в разной степени готовности (потерпевшими по уголовному делу признаны 1846 липчан).
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#банкротство #СУ-5 #Захаров #Европейский
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Комментарии (9)

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Весь мир любит Путина !

9 минут назад
Куда бы нам его экспортировать !, Навсегда !.
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Только

9 минут назад
Ели пукали, За что проклятия нам ,граждан России, трудящимся ?.
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Единую Россию

10 минут назад
Основал Путин -ВОР , Теперь там все "члены "-ВОРЫ , Так держать Россия !.
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Ели пукали

12 минут назад
выехал на лечение, значит мы все при нашей медицине здесь умрем, хотя он умрет и там, рак еще никто не победил. все те, кто развалил медицину в России, пытаются лечится в Израиле, Германии, США и все дохнут, на них проклятие
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Самое главное

16 минут назад
Никто не виноват , Денег нет , Но на нет ...,и суда нет !.
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Путин

18 минут назад
Молодец, воруй дальше ,обманывай людей , И помни!, ты ни в чем не виноват , За тебя проголосует 100 % населения !, Ты главное воруй сильней ,а то 2024 года не успеешь , Поднажми !.Мощныйэкономический рывок нужен ( В воровстве ).
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Попилить Сученка

28 минут назад
На 1846 кусочков и раздать
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Бийский Дед

31 минуту назад
И снова ЕДРОТ-ЗАДРОТ который обворовал своих избранников ... грабь воруй тащи вот он девиз едерастов
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УРА!

31 минуту назад
УРААААААААААААААААААААААААААА
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