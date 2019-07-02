46 минут назад
14-летний подросток пострадал в столкновении «Рено» и мопеда
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.
В селе Ленино Липецкого района 43-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 4-летнюю девочку. С травмами ребенка госпитализировали.
В Липецке на улице Водопьянова 28-летний водитель «Рено» столкнулся с мопедом с 14-летним подростком за рулем. Школьник получил травмы, и после оказания помощи отпущен домой.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1526 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1217 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Машуко