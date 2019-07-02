14-летний подросток пострадал в столкновении «Рено» и мопеда

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали три человека.



Как сообщает ГИБДД по Липецкой области, 1 июля в Липецке на улице Краснозаводской 56-летний водитель «ВАЗ-21099» столкнулся с «Нивой» с 49-летним мужчиной за рулем, после чего врезался в столб. Водитель «девяносто девятой» с травмами госпитализирован.

В селе Ленино Липецкого района 43-летний водитель «Лады-Гранты» допустил наезд на 4-летнюю девочку. С травмами ребенка госпитализировали.

В Липецке на улице Водопьянова 28-летний водитель «Рено» столкнулся с мопедом с 14-летним подростком за рулем. Школьник получил травмы, и после оказания помощи отпущен домой.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1526 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 51.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1217 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.