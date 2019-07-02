Происшествия

45 минут назад

В Липецке взорвался садовый домик

2 1274
#Пожар #газовый баллон
В Липецке взорвался садовый домик

Причина - возгорание газового баллона.

Рано утром 2 июля в садоводческом товариществе «Заря» загорелся садовый домик. На место возгорания прибыли пожарные.

К моменту их прибытия, в доме взорвался газовый баллон, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные локализовали возгорание, из второго дома  успели вытащить на улицу такой же газовый баллон.

Пострадавших во время пожара нет.  
2 1274
#Пожар #газовый баллон

Комментарии (2)

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вау

2 минуты назад
не че так себе ,яишницу с утра пожарили
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я

6 минут назад
добрался ИГИЛ все таки до Липецка
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