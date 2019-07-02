В Липецке взорвался садовый домик

Причина - возгорание газового баллона.

Рано утром 2 июля в садоводческом товариществе «Заря» загорелся садовый домик. На место возгорания прибыли пожарные.



К моменту их прибытия, в доме взорвался газовый баллон, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные локализовали возгорание, из второго дома успели вытащить на улицу такой же газовый баллон.



Пострадавших во время пожара нет.

