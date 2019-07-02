Происшествия
45 минут назад
В Липецке взорвался садовый домик
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Причина - возгорание газового баллона.
Рано утром 2 июля в садоводческом товариществе «Заря» загорелся садовый домик. На место возгорания прибыли пожарные.
К моменту их прибытия, в доме взорвался газовый баллон, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные локализовали возгорание, из второго дома успели вытащить на улицу такой же газовый баллон.
Пострадавших во время пожара нет.
К моменту их прибытия, в доме взорвался газовый баллон, огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пожарные локализовали возгорание, из второго дома успели вытащить на улицу такой же газовый баллон.
Пострадавших во время пожара нет.
2 1274
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