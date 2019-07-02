Погода в Липецке

59 минут назад

МЧС:в Липецкой области опасное метеорологическое явление - чрезвычайная горимость лесов

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#лесные пожары
МЧС:в Липецкой области опасное метеорологическое явление - чрезвычайная горимость лесов
2 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление - чрезвычайная горимость лесов. Как сообщают спасатели, сложившаяся в лесах области обстановка по шкале классов пожарной опасности оценивается по наивысшему пятому классу.

ГУ МЧС России по Липецкой области рекомендует населению при достижении высокого класса пожарной опасности:

-будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем;

-соблюдайте требования пожарной безопасности, берегите жилье и жизнь от огня;

-не разводите костры в лесных массивах и на берегах рек, возле дорог или на пустырях;

-не бросайте на землю непотушенные сигареты;

-не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобиля;

-уезжая, не оставляйте мусор, бутылки или осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки;

-запрещается выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

Если вы почувствовали запах дыма:

- определите, что и где горит;

-при небольшом пожаре заливайте огонь водой или засыпайте его землей;

-не давайте огню перекинуться на деревья;

-не уходите, пока не убедитесь, что огонь потушен;

-если вы не справляетесь, звоните по телефону "112" или "010"; "001"с мобильного телефона, а сами отходите в безопасное место;

-выходите из леса только вдоль фронта огня, не обгоняйте лесной пожар.

В любом случае не поддавайтесь панике и мобилизуйте все силы на выход из создавшейся чрезвычайной ситуации!

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 112. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.
4 433
#лесные пожары

Комментарии (5)

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турки

8 секунд назад
ГОРИМОСТЬ.ЭХ БЕЗГРАМОТНЫЕ ГОРЕМЫКИ,
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ник

1 минуту назад
Русский язык попрлняют мчс и город 48. Даль переворачивается...
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Турки

2 минуты назад
Лингвисты, в русском языке нет такого слова.Это ГОРОД-48 "изобретает" неологизмы."Текучесть ветров" еще скажите.
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ЛЯБО

39 минут назад
Путиноиды сами поджигать собрались , Дешёвую значимость поднимать !.
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Лингвисты

42 минуты назад
Горимость лесов - это правильно?
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