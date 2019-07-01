Общество
сегодня, 20:19
Липецкая вечЁрка: рост тарифов ЖКХ, встреча с Путиным и 31-летний вице-мэр
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 1 июля.
Понедельник - день тяжелый. А когда узнаешь, что с этого дня вырастают тарифы на ЖКХ, ставится еще тяжелее. Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года. Глава правительства РФ тогда издал постановление о двухэтапной индексации тарифов в связи с ростом НДС с 18 до 20%.
Но в бочке дегтя есть и ложка меда. «Квадре» придется сделать перерасчет по всем платежам липчан за декабрь». Начальник ГЖИ по Липецкой области Денис Надеев говорит о том, что его ведомство по обращениям липчан выдало липецкому филиалу «Квадры» порядка 300 предписаний на перерасчет декабрьского платежа. Но, в свою очередь, от «Квадры» в Арбитражный суд Липецкой области поступило 130 заявлений о признании актов ГЖИ недействительными.
«В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...». Под новостью об архитектурном облике города и его строительном будущем оставлено почти полторы сотни комментариев. Архитектурная общественность требует заменить нынешнего председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии на профессионального зодчего, а читатели требуют сделать город удобным, светлым и чистым.
Тем временем Владимир Путин принял врио губернатора Липецкой области. На встрече были подняты кадровые вопросы, зарплаты бюджетников, решения проблемы дольщиков.
Кстати, о кадрах. Новым вице-мэром Липецка назначен 31-летний Кирилл Рыжков. Свой трудовой путь начал в 2007 году в должности менеджера ООО «А-Софт». В 2008 году пришел работать в ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», где до 2017 года занимал должности экономиста по труду планово-экономического отдела, а также старшего эксперта Управления взаимодействия с резидентами. С января 2018 до последнего времени был заместителем генерального директора – директором Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития». Кирилл Рыжков в администрации города будет курировать экономический блок.
Но в бочке дегтя есть и ложка меда. «Квадре» придется сделать перерасчет по всем платежам липчан за декабрь». Начальник ГЖИ по Липецкой области Денис Надеев говорит о том, что его ведомство по обращениям липчан выдало липецкому филиалу «Квадры» порядка 300 предписаний на перерасчет декабрьского платежа. Но, в свою очередь, от «Квадры» в Арбитражный суд Липецкой области поступило 130 заявлений о признании актов ГЖИ недействительными.
«В последнее время город наводнили не имеющие понятия о самобытности Липецка проектировщики...». Под новостью об архитектурном облике города и его строительном будущем оставлено почти полторы сотни комментариев. Архитектурная общественность требует заменить нынешнего председателя департамента градостроительства и архитектуры мэрии на профессионального зодчего, а читатели требуют сделать город удобным, светлым и чистым.
Тем временем Владимир Путин принял врио губернатора Липецкой области. На встрече были подняты кадровые вопросы, зарплаты бюджетников, решения проблемы дольщиков.
Кстати, о кадрах. Новым вице-мэром Липецка назначен 31-летний Кирилл Рыжков. Свой трудовой путь начал в 2007 году в должности менеджера ООО «А-Софт». В 2008 году пришел работать в ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк», где до 2017 года занимал должности экономиста по труду планово-экономического отдела, а также старшего эксперта Управления взаимодействия с резидентами. С января 2018 до последнего времени был заместителем генерального директора – директором Центра привлечения инвестиций АО «Корпорация Развития». Кирилл Рыжков в администрации города будет курировать экономический блок.
Павел
Липчанин