Общество
сегодня, 17:32
В Липецке наградили добровольцев Донбасса
На площади Героев осталось мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий
Во время мероприятия прошло награждение троих защитников Донбасса, воевавших в рядах народного ополчения ДНР и ЛНР. В торжественной обстановке им вручили кресты "Доброволец Донбасса".
После награждения участниками мероприятия были возложены цветы к Вечному огню и памятнику воинам – интернационалистам, память погибших товарищей участники мероприятия почтили минутой молчания.
Известно о пяти липчанах погибших в ДНР и ЛНР.
После награждения участниками мероприятия были возложены цветы к Вечному огню и памятнику воинам – интернационалистам, память погибших товарищей участники мероприятия почтили минутой молчания.
Известно о пяти липчанах погибших в ДНР и ЛНР.
Парни
награждение
Парни
Впопучленец Даунбасса
Чип
Ты мразь
Не пишите глупости
Максим Андреевич
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