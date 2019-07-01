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В Липецке наградили добровольцев Донбасса

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#Донбасс #Новороссия #Украина
В Липецке наградили добровольцев Донбасса

На площади Героев осталось мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий

Во время мероприятия прошло награждение троих защитников Донбасса, воевавших в рядах народного ополчения ДНР и ЛНР. В торжественной обстановке им вручили кресты "Доброволец Донбасса".

После награждения участниками мероприятия были возложены цветы к Вечному огню и памятнику воинам – интернационалистам, память погибших товарищей участники мероприятия почтили минутой молчания.

Известно о пяти липчанах погибших в ДНР и ЛНР.

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#Донбасс #Новороссия #Украина

Комментарии (28)

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Парни

9 секунд назад
Какая судьба танкиста-контрактника Доржи Батомункуева, обгоревшего в танке во время боевой операции под * в Украине ? От героев былых времён не осталось порой имён. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землёй и травой ?
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награждение

3 минуты назад
Пока они там воевали ,то некоторые господа в штанишки гадили у компа.Дерьмо сразу всплывает в комментах.
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Парни

6 минут назад
Вы герои. Дай бог вам здоровья, ну а погибшим защитникам Донбасса, земля пухом
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Впопучленец Даунбасса

7 минут назад
Кина не будет . Идите по домам.
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Чип

7 минут назад
Не пишите глупости, Как говорится сила есть ума не надо.
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Ты мразь

8 минут назад
Максим Андреевич,
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Не пишите глупости

9 минут назад
Вы, россияне. Которые дальше Липецка не выезжали. Вам повезло, что вы родились и живёте в РСФСР бывшей, ныне которая иминуеться Россия. Вы не жили в,, братских,, республиках после развала СССР. Вы ничего не понимаете, как там начали гнобить и гнобят до сих пор потихоньку русских, бывшие наши,, братья,, меньшие. Слава этим пацанам, которые снова доказали всему миру, что с русскими лучше не связываться. Парни герои, в отличии от вас кнопочный героев!
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Максим Андреевич

11 минут назад
Кого наградили? Наёмников? Их судить надо за участие в незаконных вооруженных формированиях. Сколько наших солдат такие добровольцы из арабских стран убили в Чечне?
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ДНР

14 минут назад
Это добровольцы -а не наемники-это Герои Донбасса. А Ваш -трус и негодяй.
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Ваш

15 минут назад
Они принесли войну в Украину, а нам санкции
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