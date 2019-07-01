В Липецке наградили добровольцев Донбасса

На площади Героев осталось мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий

Во время мероприятия прошло награждение троих защитников Донбасса, воевавших в рядах народного ополчения ДНР и ЛНР. В торжественной обстановке им вручили кресты "Доброволец Донбасса".



После награждения участниками мероприятия были возложены цветы к Вечному огню и памятнику воинам – интернационалистам, память погибших товарищей участники мероприятия почтили минутой молчания.



Известно о пяти липчанах погибших в ДНР и ЛНР.



