Общество

40 минут назад

Липецкая область — 20-я по числу собственных легковых авто

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#автомобили
Липецкая область — 20-я по числу собственных легковых авто

На начало 2019 года в Липецкой области на 1000 жителей насчитывалось 336,1 собственных легковых авто.

Росстат обнародовал последние данные о численности собственных легковых автомобилей на 1000 населения — в динамике с 2000 по 2018 годы. Так, на конец 2018-начало 2019 года в Липецкой области было зарегистрировано 336,1 собственных автомобиля на 1000 человек. Это соответствовало 20-му месту среди регионов страны. За 18 лет показатель вырос в Липецкой области в 2,54 раза — в конце 2000 года собственниками легковых авто были 132,3 липчанина из тысячи. 

В целом по России на тысячу человек пришлось 309,1 собственных авто. Выше среднероссийского показатель был в 44 регионах, при том Москва (296,2) и Санкт-Петербург (301,6) не вошли в это число — они оказались на 49 и 46 местах. 

Лидерами по количеству собственных легковых автомобилей согласно данным Росстата оказались Камчатский край (498,5), Волгоградская область (436,2) и Приморский край (431,5), последнюю тройку составили Чечня (170,9), республика Тыва (142,5) и Чукотский автономный округ (109,5). 

1 224
#автомобили

Комментарии (1)

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007

20 минут назад
Липецк в лидерах по числу лежачих полицейских,это ж надо было зафигачить лежака на проезжей части 60 лет ссср
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