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Владимир Путин принял врио губернатора Липецкой области

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#Путин #Артамонов
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Владимир Путин принял врио губернатора Липецкой области

Встреча прошла в Кремле

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

На встрече президента и временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области были подняты кадровые вопросы, зарплаты бюджетников, решения проблемы дольщиков. 

Полная стенограмма встречи здесь.


Фото: kremlin.ru

46 2447
#Путин #Артамонов
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Комментарии (46)

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Да уж!

1 минуту назад
Дефицит львов это не повод ценить шакалов.
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@

6 минут назад
За 2 млн. Руб.и квартиру 400 кв.метров в германии я бы тоже в пояс поклонился царю
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деградация липецка неизбежна

7 минут назад
Хитросделанный, ..НЛМК раздавят китайцы. доля металла в мировом производстве падает из за замены его на полимеры. даже профиль и арматуру делают из полимеров. автомобильная промышленность все активнее отказывается от автолиста и металла,заменяя его на полимеры. при переходе на электротехнологии доля металла в автомобиле станет мизер. полимер по многим показателям превосходит металл , как по прочности ,так и по долговечности.не ржавеет и не требует сложной технологии от добычи сырья до металлургического производства. это малоэнергоемкое производство , которое можно быстро разместить везде и где угодно. и перенести в любое место.
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Щукарь

8 минут назад
Что зделал Артамонов посадил Королева и Путилина нет , отстранило от избиркома убийцу Алтухова нет . Разогнал мерзоту Единой России Гулевского нет . Не зделал ни чего . Облом ее навыборах .
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богатейшая страна

9 минут назад
с беднейшим населением - это позор
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мда

11 минут назад
доклад прекрасный получился))) проблемы были, конечно, но уже почти все решены) но у людей к ним кредит доверия уже на нуле. и никакими докладами его не вернешь. не может полено из правительства с зп в 2 миллиона понять, как люди живут на 30 тысяч. и никогда не сможет. поэтому и всю голову сломали о народе, как бы им получше сделать. это разные миры. и порядка тут не будет
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Интересно-

11 минут назад
через сколько времени закроют комментарии?
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Язык не

13 минут назад
Нео, стеши, зализывая. Артемон-едерастовский ставленик. И должен быть прокачен на выборах. Что он сделал за 10 месяцев? Создал рабочие места-нет. Снизил тарифы ЖКХ-нет. Улучшил работу транспорта и экологию-опять нет. Только бег за бабки и хреновая игра на саксофоне.
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Житель

13 минут назад
Ой , под статью попал … Хотя ни чего конкретного не оскарблял...
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Житель

15 минут назад
Принял в рот или в жопу … Не понял...
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