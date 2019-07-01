Общество
сегодня, 14:35
Владимир Путин принял врио губернатора Липецкой области
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Встреча прошла в Кремле
В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
На встрече президента и временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области были подняты кадровые вопросы, зарплаты бюджетников, решения проблемы дольщиков.
Полная стенограмма встречи здесь.
Фото: kremlin.ru
На встрече президента и временно исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области были подняты кадровые вопросы, зарплаты бюджетников, решения проблемы дольщиков.
Полная стенограмма встречи здесь.
Фото: kremlin.ru
46 2447
Да уж!
@
деградация липецка неизбежна
Щукарь
богатейшая страна
мда
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