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Следователей просят поставить точку в деле Дятлова
В СК России передано обращение фонда «Памяти группы Дятлова», Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.
В документе говорится, что после гибели группы прокуроры и следователи-криминалисты расследовали незарегистрированное дело, оно не было поставлено на учет, и у него не было порядкового номера. Подписавшие его потребовали провести полное и законное расследование по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двух и более лиц).
16 февраля учёные из Швеции представили свою версию гибели туристов, согласно которой причиной трагедии могла стать погода. 1 марта в СК заявили, что смерть участников группы под руководством Дятлова связана со сходом снежной лавины и неопытностью.
Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий, которые продолжают привлекать внимание публики до настоящего времени.
В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова», из-за чего в современных источниках происшествие часто ассоциируется с этим перевалом. В частности, в англоязычных публикациях оно известно как Dyatlov Pass Incident.