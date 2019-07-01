В России

43 минуты назад

Следователей просят поставить точку в деле Дятлова

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#перевал Дятлова
Следователей просят поставить точку в деле Дятлова

В СК России передано обращение фонда «Памяти группы Дятлова», Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование гибели туристов в 1959 году на Урале.

Как сообщает RT, юрист Евгений Черноусов сегодня передал в СК соответствующее заявление. «Заявление получилось где-то на шести листах, и ещё я приложил пояснительную записку тоже листов на семь», сказал Черноусов «Интерфаксу».

В документе говорится, что после гибели группы прокуроры и следователи-криминалисты расследовали незарегистрированное дело, оно не было поставлено на учет, и у него не было порядкового номера. Подписавшие его потребовали провести полное и законное расследование по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двух и более лиц).

16 февраля учёные из Швеции представили свою версию гибели туристов, согласно которой причиной трагедии могла стать погода. 1 марта в СК заявили, что смерть участников группы под руководством Дятлова связана со сходом снежной лавины и неопытностью.

Напомним, группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в полном составе (единственный выживший участник похода, Юрий Юдин, сошёл с маршрута по болезни 28 января). По результатам официального расследования происшествие было признано несчастным случаем, вызванным стихийной силой. Однако из-за отсутствия точных сведений об обстоятельствах гибели группы журналистами и исследователями-энтузиастами было создано множество альтернативных версий, которые продолжают привлекать внимание публики до настоящего времени.

В память о погибшей тургруппе расположенный неподалёку перевал получил название «перевал Дятлова», из-за чего в современных источниках происшествие часто ассоциируется с этим перевалом. В частности, в англоязычных публикациях оно известно как Dyatlov Pass Incident.
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#перевал Дятлова

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