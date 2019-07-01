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50 минут назад
Празднование дня рождения бабашки закончилось для внука падением с балкона
26-летний парень слушал там музыку.
В Центральном районе Волгограда из дома на улице Ханпаши Нурадилова сорвался 26-летний парень, сообщает издание «Волгоград Онлайн». Известно, что, когда он пытался войти внутрь здания, его не пустил консьерж. Как он попал на балкон высотки, еще предстоит выяснить следователям.
Ближе к полуночи с 23-го этажа зазвучала громкая музыка, и консьерж поднялась проверить, что там происходит. Парень сидел на полу и слушал телефон. Консьерж потребовала от его покинуть дом, но мужчина стал бегать от неё по лестницам. Тогда женщина пригрозила полицией, но реакции не последовало, и она набрала 02.
Когда на место вызова прибыл наряд полиции, тело парня уже лежало на асфальте у многоэтажки. Известно, что парень пришел к высоте с празднования дня рождения своей бабушки.
Ближе к полуночи с 23-го этажа зазвучала громкая музыка, и консьерж поднялась проверить, что там происходит. Парень сидел на полу и слушал телефон. Консьерж потребовала от его покинуть дом, но мужчина стал бегать от неё по лестницам. Тогда женщина пригрозила полицией, но реакции не последовало, и она набрала 02.
Когда на место вызова прибыл наряд полиции, тело парня уже лежало на асфальте у многоэтажки. Известно, что парень пришел к высоте с празднования дня рождения своей бабушки.