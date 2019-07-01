54 минуты назад
Агломерационный цех ПАО НЛМК отметил 55-летний юбилей
Лучших работников агломерационного цеха ПАО НЛМК наградили корпоративными наградами в честь 55-летнего юбилея одного из основных производств предприятия. Юбиляров поздравили руководители комбината и профсоюзного комитета, для них организовали концертную программу с участием липецких исполнителей.
В цехе постоянно внедряются мероприятия для снижения воздействия производства на окружающую среду. В 2015 году реконструировали центральную аспирационную систему №2 и оснастили ее современным газоочистным оборудованием. Это позволило до 99% повысить эффективность очистки газа и на 6% снизить объемы выбросов пыли на Липецкой площадке. В 2017 году завершили реконструкцию системы аспирации на участках транспортировки извести, благодаря чему в 15 раз снизилось пыление сыпучих материалов. В настоящее время в цехе продолжается реконструкция автоматизированной системы управления шихтового отделения №2, прорабатываются планы по установке нового оборудования для перемешивания сырья и для контроля влажности и состава шихты.