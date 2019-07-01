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30 человек отравились шаурмой

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#шаурма #отравление
30 человек отравились шаурмой

Причиной недомогания стал соус из зараженных сырых яиц.

Роспотребнадзор проверил кафе "Евро Кебаб" на улице Непокорённых, д. 6 в Калининском районе Петербурга. В нём зафиксировали порядка 30 случае отравления среди клиентов и сотрудников заведения. Пациентов госпитализировали в медицинские учреждения, где позже у них диагностировали сальмонеллез, сообщает " Фонтанка.ру".

Роспотребнадзор приостановил работу закусочной, шаурма из которой стала причиной отравления. Меньше чем за сутки Роспотребнадзор установил, что причиной плохого самочувствия клиентов заведения оказался соус, в нем и нашли Сальмонеллу. Его готовят из сырых яиц, просто взбивая их в блендере.

В районной администрации отметили, что инцидент произошел в воскресенье, на месте работали сотрудники Роспотребнадзора. После проверки кафе закрыли, а пострадавших доставили в больницу имени Боткина. "Еврокебаб" - сеть кафе быстрого питания в Петербурге, которая продает шаурму и другие блюда арабской кухни. В сеть входят несколько десятков заведений в разных районах города, дополняет ТАСС.
157
#шаурма #отравление

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